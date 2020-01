Video! Brexit Party-politica maakt gehakt van eurofiele D66-koningin Sophie in ‘t Veld: ‘Krijg Brexit gedaan!’

Afgelopen maandag heeft een flinke clash in het Europees Parlement in Straatsburg plaatsgevonden tussen de Britse Brexit Party-politica Ann Widdecombe en de Nederlandse D66-eurofiel Sophie in ‘t Veld. In ‘t Veld probeerde het zo te draaien dat het leek alsof Brexit iets ontzettends ondemocratisch was. Widdecombe maakte gretig en overtuigend gehakt van dat “argument”.

De D66-fractievoorzitter in het Europese Parlement, Sophie in ‘t Veld, heeft afgelopen maandag tijdens een plenaire vergadersessie in Straatsburg een flinke bloedneus opgelopen. In een verhit debat met Brexit Party-politica Ann Widdecombe moest zij het onderspit delven nadat ze volledig terecht een verbaal touwtrekwedstrijdje verloor over hoe democratisch Brexit nu precies was.

Want Sophie in ‘t Veld is een aanhanger van een soort eurofiele dolkstootlegende. Eigenlijk wilde het Britse volk heel graag bij de EU blijven, maar omdat de Britse elite een soort samenzwering is begonnen gaat de Brexit er toch komen. De schuld ligt bij Boris Johnson (natuurlijk), maar stiekem heeft een meerderheid van de Britten afgelopen december gekozen voor ‘remain parties’. En dus moet de Brexit van tafel.

In ‘t Veld gaat natuurlijk makkelijk voorbij aan het idee dat het Brexit-referendum uit 2016 proportioneel was: het Britse kiessysteem zoals dat geld voor Lagerhuisverkiezingen, met districten, deed daarvoor niet ter zake. Daarnaast waren er bij de laatste verkiezingen, zoals bij elke verkiezingen, voldoende andere issues die kiezers dreven tot hun stem op zogenaamde ‘remain’-parties.

Maar goed, het idee dat Sophie in ‘t Veld ooit naar Nederlandse eurokritische stemmen zou luisteren heb ik allang opgegeven. Dus wellicht dat Anne Widdecombe een stukje verder komt. Take it away, Ann!