Video! Johan Derksen vertelt bij Jinek over hereniging met Thierry Baudet: ‘IJdeltuit! Maar heb een zwak voor hem’

Tijdens zijn bezoek aan de talkshow Jinek gisteravond heeft voetbalcommentator Johan Derksen uitgelegd waarom hij en Thierry Baudet zich weer met elkaar verzoend hebben. Hij vertelt de voormalige NPO-ster hoe ze zich hebben verzoend, maar ook wat hij nu écht van de FVD-aanvoerder vindt.

Johan Derksen mocht op bezoek komen bij @THiddema thuis en was vrij duidelijk tegen @thierrybaudet. ‘’Ik heb gezegd dat hij zich niet als een dorpsgek hoeft te gedragen bij ieder mediaoptreden. Dat stoort mij.’’ #Jinek pic.twitter.com/jQgPWBwwH3 — Jinek (@Jinek_RTL) January 28, 2020

Nu Forum voor Democratie de grootste ledenpartij van Nederland is geworden en ook weer klimt in de peilingen beginnen de media zich weer aan hun hoofd te krabben. Ze dachten echt dat ze de partij gebroken hadden met ‘Otten-gate’, maar de club van Thierry Baudet is weer terug op de weg omhoog. Bij Jinek werd het fenomeen nader onder de loep genomen, en dat gebeurde onder anderen met Johan Derksen, van Veronica Inside.

Derksen was eerst fan van Baudet, raakte later gedesillusioneerd, maar kan het nu wel weer vinden met de FVD-voorman. Hij legt uit dat hij bij een kopje koffie bij Theo Hiddema thuis opnieuw heeft ontdekt dat hij een “zwak” heeft voor het Tweede Kamerlid. Maar het hernieuwde vertrouwen kwam niet zomaar: Derksen moest wel even z’n hart luchten. Dus legde hij uit dat Baudet zich niet zo vaak als een clown moet gedragen of speeches moet houden waarbij de gemiddelde Nederlander zich genoopt ziet een woordenboek te raadplegen. Ook is Baudet een ijdeltuit, vertelt de talkshowhost.

Maa, zo komt Derksen uiteindelijk tot de conclusie: Als je teleurgesteld bent geraakt in de liberale partijen VVD en D66, je je niet comfortabel voelt met christelijke partijen en al helemaal niet wil uitwijken naar extreem-links of -rechts… dan kom je volgens hem toch bij Forum voor Democratie uit.