Video! Thierry: ‘Green Deal van Timmermans kost op lange termijn €11.000 miljard, met minuscuul effect op klimaat!’

In een nieuwe video veegt Thierry Baudet resoluut het getal van tafel dat Frans Timmermans noemde dat de EU moet ophoesten om de klimaatcrisis te betalen. Volgens de Nederlandse EU-klimaatchef moeten we €1000 miljard gaan ophoesten, maar Baudet schat de kosten eerder in op €11.000 miljard. “Met minuscuul, onmeetbaar effect op klimaat,” aldus de Forum-voorman.

De klimaathype heeft niet alleen het Nederlandse kabinet vol marionetten van Jesse Klaver bereikt, maar ook de eindeloze ambtelijke vergadertafels van Brussel. Daar heeft Frans Timmermans in zijn eeuwige grootheidswaanzin nu besloten om de leiding te pakken en heel Europa een klimaatbeleid door de strot te duwen waar Greta Thunberg in haar stoutste dromen nog niet over durft na te denken. Maar Timmerfranske doet het gewoon. Kosten? €1000 miljard, te betalen door de Europese belastingbetaler. U dus.

Maar natuurlijk is dat van zichzelf al astronomische bedrag nog lang niet genoeg. De werkelijke kosten liggen vermoedelijk zo’n 1100% hoger, zo schat Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet in. Hij maakte een video over dat absurde bedrag dat de komende decennia uit handen getrokken zal worden van werkende mensen. Het zal het klimaat hooguit een piepklein beetje beter maken. En wie stemden er allemaal voor? Bijna de godganse Nederlandse politiek in Brussel. Alleen FVD en SGP keerden zich af van deze megalomanie. Thierry maakt er een fel statement over:

“Gisteren stemden VVD en CDA in Europees Parlement voor de megalomane “Green Deal” van Timmermans. Heel Europa vol met windmolens. Kost op korte termijn al 1.000 miljard – en uiteindelijk 11.000 miljard. Met minuscuul, onmeetbaar effect op klimaat. Wat bezielt deze partijen?”

Succes…