Video! Walgelijke Peter R. de Vries hemelt terroriste Tanja Nijmeijer op, vergelijkt haar met WOII-verzetsstrijder

Bij de aflevering van Op1 van afgelopen woensdag was misdaadverslaggever Peter R. de Vries één en al lof over de FARC-terroriste die uit haar Colombiaanse moordorganisatie is gestapt. De Vries roemde haar ‘goede bedoelingen’ en vergeleek haar met leden van het verzet uit de Tweede Wereldoorlog.

Bij de aflevering van Op1 van afgelopen woensdag heeft Peter R. de Vries in de eerste minuten meteen weer eens aangetoond waarom half Nederland de man niet kan zien of luchten. Meteen na de ‘leader’ mocht De Vries losgaan op de Nederlandse Tanja Nijmeijer, die uit de Colombiaanse terreurbeweging FARC is gestapt. Voor alle duidelijkheid: FARC is een terreurorganisatie die zich tijdelijk even voordoet als een politieke partij, maar in werkelijkheid is het slechts tijd voordat men de wapens weer oppakt.

En toen de wapens werden opgepakt, om te strijden voor een communistisch bewind, heeft Nijmeijer actief deelgenomen aan terreuraanslagen tegen gewone Colombianen. Gewoon, omdat ze weigerden om de terroristen grif geld te betalen voor hun ontwrichtende en gewelddadige acties.

Maar Peter R. de Vries heeft vooral bemoedigende woorden voor de terroriste van eigen bodem. Een vrouw met “op zich goede bedoelingen,” benadrukt de misdaadverslaggever. En gaat daarna nog een stapje verder, door haar lot te vergelijken met dat van verzetsstrijders die tijdens de Tweede Wereldoorlog tegen de nazi’s hebben gevochten. De presentatoren horen de vergoelijking van het extreem-linkse terrorisme aan, maar grijpen niet in bij het bizarre betoog van De Vries.

Prominente mediafiguren waren opvallend stil over het commentaar van De Vries. Telegraaf-journaliste Nausicaa Marbe was één van de weinigen die zich durfde uit te laten: “Laat het aan de weerzinwekkende zwatelaar PeterR de Vries over om Tanja Nijmeijer van de FARC in één zin te noemen met verzetstrijders uit WOII (want allemaal aan spanning verslaafd),” aldus de vrouw die nog onder het Roemeense communisme heeft geleefd en dus weet waar de links-terroristische aspiraties van Nijmeijer toe leiden: “En de presentatoren van Op1 grijpen niet in bij dit grievende geouwehoer.” Marbe krijgt bijval van NIW-hoofdredactrice Esther Voet, die spottend toevoegt: “Ingrijpen en DE kritische vraag stellen. Dat schijnen ze bij de School voor Journalisiek niet meer te leren zolang het maar politiek correct is. Paar uitzonderingen nagelaten.”

Laat dat Groenhuijsen en Ten Napel in de oren knopen voor de volgende keer dat het borrelpraatorakel Peter R. de Vries weer aan het ‘zwatelen’ gaat aan een talkshowtafel…