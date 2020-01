Video! Whahaha, omhooggevallen DENK-smurf Tunahan Kuzu waarschuwt Trump nog één keer over Israël

DENK-voorman Tunahan Kuzu denkt even dat hij ook wat in de melk te brokkelen heeft omtrent het vredesplan dat Donald Trump heeft opgesteld voor Israël en de Palestijnen. Nou, Tuny, van al die boze woorden van je zijn ze vást onder de indruk in Washington D.C. en Jeruzalem. De totale eindoverwinning kan de Palestijnen nu nauwelijks nog ontgaan!

.@TunahanKuzu: Trump’s ‘Vredesplan’ voor Palestina en Israël is er één voor de prullenbak… pic.twitter.com/sAISKckB2S — DENK (@DenkNL) January 30, 2020

Het conflict tussen Israël en de Palestijnen, dat al meer dan 70 jaar duurt, is in vele decennia ook het domein geweest van allerlei hobby-politici die vanuit Europa of elders wel even dachten het conflict linksom of rechtsom op te lossen. Grootheidswaanzin, natuurlijk, want zelfs de bemiddeling van de Verenigde Staten heeft in al die jaren geen duurzame vruchten afgeworpen. Ja, Camp David-akkoorden enzo, maar vrede heeft het niet opgeleverd.

Hoe ongelooflijk grappig is het dan om te zien dat de kleine DENK-dictator Tunahan Kuzu met een vuistenmaaiende video komt waarin hij nog maar eens eist dat Benjamin Netanyahu, Donald Trump, Jared Kushner en de rest van de reutemeteut wel even naar de man uit Maassluis by way of Istanbul gaat luisteren. We zien Kuzu furieus met krantenkoppen strooien, dreigen om “dit volstrekt belachelijke plan direct naar de prullenbak zullen verwijzen” en grote woorden over “blinde vlekken van de westerse wereld” gebruiken.

Nou, lui. Wat zullen ze nu uitzinnig van de feestvreugde staan te dansen op hun stoelen in Gaza-stad en Ramallah! Tunahan Kuzu wijst het plan af, nu zal Israël zichzelf dan wel opheffen.