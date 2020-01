VVD-terroristenmiepje Jeanine Hennis bezocht rouwmiddag van Irakese terroristenvriend van Suleimani

Hoog bezoek op de begrafenis van de pro-Iraanse terreurleider Abu al-Muhandis: niemand minder dan VN-gezant en ex-VVD-minister Jeanine Hennis kwam een deel van de teraardebestelling van de bondgenoot van de Iraanse massamoordenaar Qassem Soleimani opluisteren. En of we nu dus weer naar haar willen luisteren als het heeft over vrouwenrechten, hoor.

We zouden het snel vergeten, maar bij het bombardement waarbij de Iraanse terreurchef Qassem Soleimani om het leven kwam, hebben ook enkele handlangers van de moordgeneraal het leven gelaten. Onder hen ook Abu Madhi al-Muhandis. Dat klinkt als een respectabele naam, maar hij was gewoon het Irakese slaafje van Soleimani. En hij heeft minstens zoveel bloed aan z’n terroristische vingertjes kleven.

Dus wat doe je als zo’n sujet overlijdt? Juichen, zingen en dansen is wellicht wat ongepast. Dus dan zeg je: de wereld is een stukje veiliger geworden nu. Gerechtigheid voor de slachtoffers van zijn terreurbewind heeft plaatsgevonden… en verder niets.

Wat je dus expliciet niet doet, is dergelijke lui eren met bezoek van de hoogste VN-gezant voor Irak op de begrafenis bij deze terrorist. Maar de erven-Muhandis mochten dus onze landgenote Jeanine Hennis (VVD) welkom heten op de plechtigheid, zo schrijft De Telegraaf vandaag:

“Hennis was vrijdagochtend nog in Nederland toen ze op punt van vertrek naar Bagdad hoorde over de Amerikaanse aanslag op Soleimani en de Iraakse militieleider Muhandis. „Ik kon het eerlijk gezegd niet geloven. Ik heb alle berichten drie keer gelezen. Dit kon niet waar zijn!” De oud-minister van Defensie woonde ook nog een rouwplechtigheid bij voor de Iraakse militieleider Muhandis. „De aanslag heeft premier Abdul Mahdi zeer geraakt”, vervolgt Hennis. „Hij had vorig week een afspraak met Soleimani. Ze kennen elkaar al heel lang.”

Sneu hoor, voor terreurduo Soleimani en al-Muhandis dat ze nu stenen bergen op aan het slepen zijn die ‘s nachts weer naar beneden rollen. Snif. Hennis en de Irakese premier hebben er met z’n tweeën even stilletjes over geweend.