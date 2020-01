West-Europa anno 2020: klimaatterroristen vrijgesproken na wangedrag want ‘klimaatdreiging is zo nijpend’

Een kleinkende overwinning vandaag voor klimaatactivisten die het nodig achten om de wet te overtreden om hun klimaatactivistische puntje te maken: het maakt allemaal niet uit, want de rechter is toch wel bereid je vrij te spreken. Althans, dat is het zeer opmerkelijke signaal dat vanuit Zwitserland nu gestuurd wordt. Daar is een groep klimaathooligans die een bank stond af te tuigen vrijgesproken. Niet omdat wat ze deden niet illegaal was, maar omdat de dreiging van het klimaat zo immens is.

De rechter heeft gesproken: je mag nu dus vrijelijk de wet overtreden, als je dat maar doet in dienst van het klimaat. Dus als je een bank binnenvalt en daar personeel en klanten intimideert en er één grote puinzooi van maakt door overal tennisballen in de rondte te slaan? Dat mag allemaal, van een magistraat in Zwitserland. Want het klimaatprobleem is zo verschrikkelijk ernstig, dat de rechtbank wel bereid was een oogje dicht te knijpen:

“Een Zwitserse rechtbank heeft twaalf klimaatjongeren die bij de bank Credit Suisse binnenvielen vrijgesproken. Hen valt niets aan te wrijven ‘omdat de klimaatdreiging zo nijpend is’, aldus het opmerkelijke verdict dat de wereld rondgaat. Omdat de activisten de boetes weigerden te betalen die ze kregen omdat ze geen vergunningen hadden voor het protest en omdat ze verzet boden tegenover de politie, kwamen ze voor de rechter. Maar die schaart zich nu achter het argument van Lausanne Climate Action dat “fossiele brandstoffen blijven verbranden vandaag een concrete bedreiging voor de planeet is.” Wereldwijd omarmen klimaatactivisten dat verdict.”

Maak je borst dus maar nat. Want vandaag is het in Zwitserland. Volgende week wellicht in Nederland? Wie zal het zeggen…