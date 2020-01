‘Westerse kinderen hebben islamitische woordje ‘Wollah’ in hun vocabulaire opgenomen… bagatelliseer dit niet!’

Het Arabische woordje ‘Wollah’, waarin gebruikers de islamitische god aanhalen, is bezig met een opmars onder Nederlandse jongeren. Niet alleen degenen met een migratie-achtergrond, zo benadrukt journaliste Kim Boon: “ook Westerse kinderen hebben dit woord inmiddels in hun vocabulaire overgenomen.” Amsterdamse onderneemster Aylin Bilic vindt dat we de opmars van de term serieus moeten nemen.

Zoals elke levende taal zit ook het Nederlands vol met leenwoorden. Voornamelijk uit talen die in omringende landen worden gesproken, zoals het Frans, het Duits en het Engels. Maar vanwege de moderne massa-migratie die in de tweede helft van vorige eeuw op gang kwam, wordt er inmiddels ook flink wat Arabisch toegevoegd aan onze taal. Dat merkte een vriendin van UP!-journaliste Kim Boon. Ook spierwitte en roomblanke Nederlandse kinderen gebruiken inmiddels het woordje ‘wollah’, waarmee ze een beroep doen op de god van de islamieten. Het is geen te geringschatten ontwikkeling, vindt Boon:

“Een vriendin van me werkt met kinderen en vertelde me laatst dat onder die kinderen het zeggen van “Wollah” heel normaal is. En nee, niet alleen onder Turkse/Marokkaanse kinderen, ook Westerse kinderen hebben dit woord inmiddels in hun vocabulaire overgenomen. Voor de mensen die het vergelijkbaar vinden met het woord croissant of iets dergelijks, dat is het niet: “Met het woordje ‘wollah’ maak je een belofte waarin je Allah je getuige is.””

De zorgen worden gedeeld door Aylin Bilic. Bilic van Turkse origine, VVD-lid en onderneemster. Zij vindt niet dat we lacherig moeten doen over het feit dat dit Arabische wollah de Nederlandse taal is ingeslopen:

“Mensen bagatelliseer dit niet.

In de Turkse taal an sich worden seculiere woorden vervangen door woorden met God of Arabische woorden. Zinnen als:

– ik hoop het

– echt waar

– ik wens etc

Zijn fully islamitisch, in nb de staatstaal. De diaspora in Europa is er gevoelig voor!”

Wees er dus alert op, willen de twee dames zeggen. Het is meer dan alleen een kreet van hoop, het is ook een stukje kolonisatie van de taal.