Wilders gaat los op “puur wanbeleid” Rutte: ‘Bouw op slot met PFAS-waanzin, wel tienduizenden woningen asielzoekers!’

PVV-fractievoorzitter Geert Wilders heeft het helemaal gehad met de non-aanpak van het kabinet aangaande de woningnood. De bouw zit helemaal op slot, dankzij absurd strenge regels op het gebied van stikstof en PFAS. Maar voor asielzoekers wordt wél nog plek gemaakt. Het is echt “puur wanbeleid,” aldus een woedende Wilders die er een debat met premier Rutte over eist.

Toen De Telegraaf vanochtend schreef dat “de jarenlange passieve houding van gemeenten, provincies en de regering de woningmarkt een onheilspellend moeras in duwt,” knapte er iets bij PVV-leider Geert Wilders die zich al tijden ergert aan dit probleem en de wijze waarop het kabinet de problemen wegwuift. Hoe ernstig het is, legt de grootste krant van het land ook uit: “Als de productie van woningen op de huidige manier voortgaat, duurt het nog zeker twintig jaar voor het huidige tekort wordt ingelopen.”

Reden om dit thema niet ergens achteraan een rijtje zogenaamde prioriteiten weg te moffelen, maar dit prominent op de politieke agenda te krijgen. Want de wijze waarop dit kabinet inzake de heersende woningnood totaal de verkeerde prioriteiten handhaaft, is PVV-voorman Wilders een doorn in het oog:

“Schandelijk. Er is een gigantisch tekort aan woningen, het kabinet zet de bouw op slot met stiktof en PFAS-waanzin, maar geeft wel tienduizenden woningen aan asielzoekers. Puur wanbeleid. Snel debat met het kabinet!”

Overigens is niet alleen de PVV van mening toegedaan dat het kabinet zich eens moet verantwoorden voor de steeds groter wordende woningnood in Nederland. Een meerderheid van de Tweede Kamer is inmiddels die mening toegedaan en wil daar Rutte over aan de tand voelen. Wilders reageert opgetogen: “Meerderheid wil snel debat mét premier over gigantische woningnood! Mooi! Eindelijk! Snel betaalbare woningen bouwen bouwen en nog eens bouwen! “