Wilders herdenkt Charlie Hebdo-slachtpartij, precies vijf jaar geleden: ‘Niets veranderd, islamisering gaat door!’

Geert Wilders herdenkt vandaag de aanslagen op het Franse satirische tijdschrift Charlie Hebdo. De PVV-fractievoorzitter is niet tevreden met wat er in het tussenliggende halve decennium gebeurd is. Alle dramatische ontwikkelingen die hebben geleid tot de slachtpartij in hartje Parijs gaan gewoon door, zo beweert het markante Kamerlid.

Wat een bange lafaards die Nederlandse krantenredacties allemaal. Als ze echt voor de vrijheid van meningsuiting zouden staan – zonder welke ze niet zouden kunnen werken – hadden ze vandaag allemaal een #CharlieHebdo cartoon op de voorpagina geplaatst! #vrijheidvanmeningsuiting pic.twitter.com/2jg64z8wl2 — Geert Wilders (@geertwilderspvv) 7 januari 2020

Vandaag precies 5 jaar geleden: de barbaarse islamitische aanslag op #CharlieHebdo en op de vrijheid van meningsuiting. Sindsdien is er niets veranderd, de islamisering gaat door en de onvrijheid groeit. Er is maar 1 oplossing: #StopIslam en een #FirstAmendment. #Wilders #PVV pic.twitter.com/DZQEbHLLd5 — Geert Wilders (@geertwilderspvv) 7 januari 2020

PVV-leider Geert Wilders herdenkt dat vandaag precies vijf jaar geleden de verschrikkelijke Charlie Hebdo-aanslagen plaatsvonden in Parijs. Een halve redactie werd uitgemoord, vanwege een paar cartoons die door lichtontvlambare moslims als beledigend waren aangemerkt. En dus moest er een flinke moordaanslag plaatsvinden om de islamitische ‘eer’ te beschermen. De daders? ISIS-gekken die het destijds nog bloeiende Kalifaat een warm hart toedroegen en vonden dat Europa moest bloeden. Letterlijk.

Op Twitter toont Wilders voor de gelegenheid enkele cartoons over de lichtgeraaktheid en de lange tenen van moslimfundamentalisten en -terroristen. Ook krijgen Westerse regeringsleiders een veeg uit de pan. Ze hebben onvoldoende gedaan om de neerwaartse spiraal van geweld en terrorisme te stoppen, vindt Wilders. Hij ziet de oplossingen in “stop islam” en een “First Amendment”. Dat eerste is natuurlijk… wat vaag en onuitvoerbaar, en dat tweede – een ongelimiteerde vrijheid van meningsuiting – zal geweld niet stoppen.

Maar goed, vandaag is wellicht niet de dag om écht uit te halen naar een man die al vijftien jaar beveiligd wordt, omdat met hem anders hetzelfde gebeurt als de Franse cartoontekenaren vijf jaar geleden op een redactievergadering in Parijs. Vandaag is de dag om nog maar eens te bevestigen: Je suis Charlie.