Wilders lanceert keiharde aanval op Timmermans: ‘EU wil €1000 miljard aan klimaatgekte geven! Niet aan pensioenen!’

De PVV-voorman is het niet eens met de nieuwe zet van EU-klimaattsaar Frans Timmermans, die heeft aangegeven de komende jaren maar liefst €1000 miljard aan de klimaatkolder te willen besteden. Samen met enkele fractiegenoten maakte hij een video om de zet van de PvdA-onderkoning fel te bekritiseren.

Zijn ze in Brussel nou helemaal gek geworden? Stop het peperdure klimaatactivisme van Timmermans! #PVV #Nexit #Wilders pic.twitter.com/SPKpD8Woii — Geert Wilders (@geertwilderspvv) January 16, 2020

Het klimaatbeleid in Nederland wordt niet langer alleen maar in Ruttes oren gefluisterd door GroenLinks, maar ook door de Europese Commissie. Dat is de conclusie na een week megalomane ambities van de eurocraten opluisteren. Frans Timmermans voorop, zogenaamd ‘onze’ man in Brussel en Straatsburg. Maar of hij ook echt veel op heeft met Nederland? In ieder geval niet met de portemonnee van de gemiddelde Nederlander. We gaan namelijk met z’n allen €1000 miljard ophoesten voor door de EU geleid klimaatbeleid. Alles om de klimaatgoden gunstig te stemmen.

De PVV ziet het niet zitten en maakte een video om te laten weten de zet van Brussel af te keuren. Fractievoorzitter Wilders liet weten dat hij het geld beter besteed ziet aan pensioenen of of belastingverlaging.

PVV-Kamerlid Alexander Kops voegt toe dat het klimaatbeleid in de levens van alle Nederlanders ingrijpend gaat veranderen. Wonen, reizen en eten zal voor miljoenen landgenoten nooit meer hetzelfde zijn, waarschuwt de parlementariër. Kops’ collega Vicky Maeiijer vraagt zich af waar “klimaatpaus” zich mee bemoeit. Heeft hij “niks beters te doen”, wil ze weten.

Daarbij, zo wil Kops gezegd hebben, verdeelt Europa de lasten van de klimaatcrisis niet eerlijk. “De Polen moeten worden gematst terwijl onze eigen mensen steeds vaker hun energierekening niet meer kunnen betalen.” De EU wordt dus “steeds gekker en gekker,” spoedt Maeijer zich dan nog te zeggen.

Wilders weet raad: de kiezer moet op zijn partij stemmen: “Maak de PVV groot. Dan kunnen we deze peperdure onzin samen stoppen.” Of dat gaat lukken, weten we bij de Tweede Kamerverkiezingen die over iets meer dan een jaar gehouden zullen worden.