Wilders: ‘Noord-Afrikaans tuig teistert ons land al jaren. Tijd voor groot Noord-Afrikanen-Remigratie-Plan!’

Het lijkt erop dat PVV-voorman Wilders een nieuwe manier heeft gevonden om “minder, minder, minder Marokkanen” te zeggen zonder “minder, minder, minder Marokkanen” te zeggen. Wel zo handig, als je nog voor de rechter staat vanwege zo’n tekst.

Als het aan PVV-leider Geert Wilders ligt gaan alle Noord-Afrikanen die in Nederland verblijven terug naar hun landen van herkomst – Marokko, Algerije, Libië, Tunesië en Egypte. De leider van de populistische partij omschrijft mensen uit die landen als “tuig” en wil dat ze remigreren. Daar moest zelfs een groot plan voor worden opgesteld, zo deelt het Kamerlid mee:

“Nrd-Afrikaanse criminelen uit Frankrijk proberen Nrd-Afrikaanse criminelen in NL te bevrijden. Nrd-Afrikaanse tuig teistert ons land al jaren. Als we half Nrd-Afrika niet hadden geïmporteerd hadden we dit probleem niet gehad. Tijd voor een groot Nrd-Afrikanen-Remigratie-Plan.”

Voor de goede orde: laten we nog eens benoemen hoe bizar het eigenlijk is, al die teksten die een Nederlands volksvertegenwoordiger die in de peilingen de tweede of zelfs de eerste partij van het land leidt. Het is eigenlijk gewoon compleet van de zotten. Natuurlijk is er niets vreemds aan hard optreden tegen criminelen die uit Frankrijk of zelfs Noord-Afrika komen om hier in Nederland een boef uit de gevangenis te halen.

Maar opmerkingen over “half Noord-Afrika”? Kom op, zeg. Daarnaast kwamen voor die mislukte bevrijdingsactie dus mannen uit Frankrijk. Dus die lui hadden we helemaal niet jarenlang “geïmporteerd” via louche immigratieregels.

Ik heb het eerder gezegd, en ik zeg het maar eens opnieuw: met dit soort dom en schreeuwerig geblaat maakt de PVV zichzelf niet alleen belachelijk, maar ook onmogelijk. Tijd dus voor een groot Geert-Wilders-Terug-Naar-Venlo-Remigratie-Plan. De details kunt u hier lezen. Groetjes!