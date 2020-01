Wilders ontploft na ontsnapte tattookiller: ‘Krankzinnig, kappen met die enkelbanden! Deze gasten horen in de CEL!’

De PVV-leider Geert Wilders is not amused dat een koelbloedige moordenaar gewoon heeft kunnen ontsnappen door zijn enkelband door te knippen. Hij ontloopt nu, in ieder geval waarschijnlijk voorlopig, zijn rechtmatige straf. Wat de oppositieleider betreft gaan “dit soort gasten” altijd de gevangenis in, en wordt er gestopt met de enkelbanden.

Op papier klinkt het wellicht als een aardig idee: je doet lui die in afwachting van hun strafproces, of voorwaardelijk zijn vrijgelaten, een enkelband om. Scheelt een hoop kosten. Maar dan moet je het wel doen bij de categorie wetsovertreders met relatief lichte vergrijpen op hun kerfstok. Want zo’n enkelband is nog zo handig, uiteindelijk vervangt helemaal niets de veiligheid en de tucht van een gevangenis die criminelen met moord en marteling op hun strafblad toch écht wel nodig hebben.

Dat de zogenaamde “tattookiller” heeft kunnen ontsnappen door z’n enkelband op bijna speelse wijze van z’n lichaam te halen, is daarom op zoveel fronten compleet belachelijk. Met die uitspraak is ook PVV-leider Geert Wilders het roerend eens. Hij maakt van z’n hart geen moordkuil en laat in niet mis te verstane bewoordingen weten wat hij vindt van de ontsnapping van deze gangster:

“Een “tattookiller” beschuldigd van marteling en MOORD waartegen LEVENSLANG wordt geeist, knipt zijn ENKELBAND door en vlucht. Krankzinnig! Kappen met die enkelbanden!

Dit soort gasten mogen sowieso NOOIT uit voorarrest worden vrijgelaten maar horen in de CEL!”

Nu jullie weer, aanhangers van softe straffen. Leg maar eens uit waarom die enkelband wél een goede maatregel is. Kom maar. Wij wachten wel, hoor.