Wilders pakt VVD hard aan: ‘Die sukkels hebben massa’s gelukzoekers ons land binnengelaten!’

PVV-voorman Wilders heeft geen goed woord over voor de Kamervragen die de VVD stelde over het hoge aantal evident kansloze asielaanvragen die jaarlijks in Nederland worden gedaan. De liberale partij zijn een stelletje “sukkels,” aldus de oppositieleider, die eerst jarenlang de grenzen open lieten staan en nu “ineens beginnen te piepen als er verkiezingen aankomen.”

Bij de PVV geen enthousiast onthaal voor het feit dat de VVD eindelijk ook het Nederlandse asielsysteem grondig op de schop wil gooien. Daar is de liberale regeringspartij rijkelijk laat mee. En bovendien is de timing verdacht: net nu de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 langzaam in het vizier komen.

Geert Wilders gelooft dus niets van het idee dat de VVD de grenzen beter wil bewaken en minder immigranten opvangen. Niemand die gelooft dat Ruttes partij dat écht gaat regelen, aldus de PVV-leider vanmiddag op Twitter:

“Sukkels vd VVD hebben massa’s gelukzoekers uit de halve wereld ons land binnengelaten en beginnen ineens te piepen als er verkiezingen aankomen. Maar niemand in Nederland vertrouwt die bende van Rutte nog. Minder immigratie en asiel = #nexit en #grenzendicht!!”

Tenzij het kabinet eerder valt, zal het nog meer dan een jaar duren voordat de hier door Wilders aangekondigde verkiezingen plaatsvinden. Dan zullen we eindelijk leren of Nederland voor de vierde achtereenvolgende keer de VVD-plannen gelooft en Mark Rutte richting het Torentje stuurt, of dat – zoals de PVV beweert – niemand Ruttes bende nog vertrouwt.