Wilders slaat groot alarm voor de TWEE nieuwe D66-staatssecretarissen: ‘Maakt de problemen twee keer zo groot!’

PVV-leider Geert Wilders ziet hoofdschuddend aan hoe het kabinet niet één, maar twee D66’ers nomineert om de problemen bij de Belastindienst op te lossen. De oppositieleider ziet niet in hoe een D66’er überhaupt deel kan zijn van de oplossing, laat staan maar liefst twéé.

De problemen bij de Belastingdienst zijn gigantisch. De dienst zit met een roofdierenmentaliteit die honderden, mogelijk duizenden, ouders die kinderopvangtoeslag ontvingen onterecht aanmerkte als fraudeurs. Het terugbetalen van die bedragen loopt keer op keer vertraging op, terwijl de hoofdrolspelers doorgaan naar het volgende dikbetaalde ambtenarenbaantje. Onvergeeflijk. En wie moet het oplossen? Een D66’er. Want dit departement is nu eenmaal D66 toegezegd bij de kabinetsformatie in 2017.

Dat de vorige D66’er een potje van maakte, doet kennelijk niet ter zake. En aangezien dit ultieme partijkartelkabinet nu eenmaal van baantjes verdelen houdt, komen er zelfs twéé D66-Belastingdienststaatssecretarissen. Jottem:

“Er komt op het ministerie van Financiën een extra staatssecretaris om de problemen bij de Belastingdienst aan te pakken. De ene staatssecretaris gaat zich bezighouden met het innen van belasting en de hervorming van het fiscale stelsel, de andere met de douane en de toeslagen, hebben de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie besloten. De twee nieuwe bewindslieden zullen allebei van D66 zijn, dat nu naar de opvolgers van staatssecretaris Snel op zoek gaat. “Ik ga na vandaag zo snel mogelijk twee geschikte kandidaten zoeken en hoop dat ze snel aan de slag kunnen”, zegt fractievoorzitter Jetten.”

Geert Wilders volgt de berichtgeving met stijgende verbazing. De PVV-voorman kan niet voorstellen dat een D66-duo nu uiteindelijk zal betekenen dat de Belastingdienst gezuiverd wordt. Op social media deelt de Limburgse politicus zijn scepsis:

“Twee D66-ers? Daarmee los je problemen niet op maar maak je ze twee keer zo groot!”

Maar de PVV’er kan roepen wat hij wil. In Nederland zijn regeerakkoorden en de bijbehorende baantjesdeals nu eenmaal heilig. Dus die twee fiscus-D66’ers? Die gaan er komen ook. Daarom: buckle up!