Zeeuws partijkartel steekt stokje voor burgemeesterschap oud-PVV’er

Lucas Hartong zat ooit (2010-2014) voor de PVV in het Europees Parlement in Brussel. Nu hij de PVV vaarwel heeft gezegd, kan hij nergens meer aan de bak. Zelfs niet in het Zeeuwse Kapelle, waar ze liever een bestuurlijke crisis hebben dan dat ze een voormalige PVV’er de burgemeestersketting omhangen.

Dat het partijkartel geen fabeltje is uit de boreale ideeënkoker van de Minervaanse uilenfokker Thierry Baudet, dat blijkt in deze eerste dagen van het nieuwe jaar wel weer. Het bestaat, en het is meedogenloos. Tenminste, als je geen partijkaart van VVD, D66, PvdA of desnoods GroenLinks op zak hebt. Wie van buiten de gebaande carrièrepaden komt aangewaaid, zelfs al is het voor het burgemeesterschap van een (in the grand scheme of things) onbeduidend Zeeuws gehucht als Kapelle. De gestaalde kaders van het monopolistische partijkartel kennen geen genade. Daar kwam oud-PVV’er Lucas Hartong maar weer eens achter. Andermaal solliciteerde hij op de functie van burgemeester voor Kapelle. Andermaal werd hij afgewezen.

Zeer dubieus, zo oordeelde ook GeenStijl:

“Oud-PVV Europarlementariër Lucas Hartong wilde, u mag het best weten, burgemeester worden van Kapelle. Hartong, theoloog, journalist, en oud-politicus met ruime ervaring in provincie-, lands- en Europees bestuur, solliciteerde tweemaal op de ambtsketting van het ruim twaalfduizend zielen tellende Zeeuwse dorpje in het smal van Zuid-Beveland, maar werd tweemaal te licht bevonden door de vertrouwenscommissie. Is het vanwege zijn PVV-verleden? Moeilijk te zeggen: de vertrouwenscommissie te Kapelle heeft in de afgelopen twee jaar al negenendertig sollicitanten te licht bevonden voor de functie. Terwijl het buurdorp van Kloetinge, Biezelinge en Wemeldinge toch niet meteen het hart van bestuurlijk, economisch of strategisch Nederland is – met alle respect natuurlijk.”

Men wil zó wanhopig iemand uit het partijkartel, dat ze zelfs bereid zijn een bestuurlijke crisis in Kapelle te riskeren. De huidige VVD-burgemeester stopt er mee per maart, en een opvolger is er dus nog niet. Sterker nog: men is in paniek en wil per sé op tijd een nieuwe eerste burger hebben gevonden. Hé Kartel-Kapelle: misschien een is ideetje om ook je licht op te steken buiten de traditionele middenpartijen? Who knows: wie weet vind je ook nog wel een bestuurlijk talent!