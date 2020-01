Zet 21 maart maar in de agenda! Nieuw grootschalig boerenprotest aangekondigd op wel 40 locaties

De boeren blijken volhardend te zijn in hun protestcampagne! De graszaadjes op het Malieveld zijn te vroeg gezaaid, want boerenactieclub Agractie heeft maar liefst 40 ‘goed zichtbare’ locaties op het oog voor hun nieuwste actie: de Boerderijprijzen.

Met de nieuwe actie willen de boeren van Agractie de consument een lesje leren. Letterlijk, want het idee is om onbewerkte producten aan de man te brengen, voor de gemiddelde prijs die een boer ervoor ontvangt. Daarmee willen ze aantonen hoe erg de boer eigenlijk wordt uitgeknepen en hoeveel andere partijen eigenlijk van zijn werk profiteren. Ook proberen ze hiermee te laten zien welke producten nou wel of niet ‘duurzaam’ zijn. Dus al die overdreven zelfbewuste ‘ik eet alleen biologisch’-consumenten worden met die actie ook de ogen geopend.

De actie begint weliswaar op 21 maart maar het idee is dat het mogelijk wel maanden door kan gaan. Agractie probeert namelijk een zo groot mogelijk bereik te creëren en bij diverse supermarkten langs te gaan om bewustwording bij de klanten erin te stampen.

Op zich is dit een slim idee (als het niet escaleert natuurlijk). Want als het echt zo erg gesteld is met de prijs die een boer voor z’n product ontvangt in Nederland, snapt iedereen direct waarom er zoveel geëxporteerd wordt. Want dat lijkt juist één van de tegenargumenten te zijn waardoor boeren de sympathie verliezen. Of het dan ook verstandig is om meteen zo’n actie voor maanden achter elkaar te doen, vraag ik me af. Als er op één middag twee studenten voor de ingang van een supermarkt staan om kranten(-abonnementen) te verkopen, vind ik het al irritant worden. Maar goed, dat ben ik…