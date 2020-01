ZIEN! We gaan allemaal hartstikke blub-blub verzuipen als we niet NÚ Rutger Bregmans nieuwe boek lezen… help!

Leuk hoor. Correspondent-pipo Rutger Bregman is klaar met z’n speeltje het basisinkomen, en heeft zich nu vol gestort op het volgende probleem: heel Nederland staat binnen een eeuw onder water als we niet snel de klimaatverandering stoppen en meer dijken gaan bouwen.

Ja mensen, “het komt”. En dat dan lichtelijk fysiek gespannen uitsprekend. Ik weet het, dat zei je vrouw ook gisteravond. Maar daarnaast is dat ook de kreeg van Rutger Bregman vanochtend. Bregman heeft enkele jaren geprobeerd om de Nederlandse Piketty te worden door stad en land af te zeulen op zoek naar een podium om het basisinkomen te promoten. Hij mocht bij Davos komen, maar wist vooral een reeks media-optredens in de VS en het VK te verpesten.

Het was voor Bregman dus tijd om over te schakelen op een nieuw verdienmodel. En nu Greta Thunberg de progressieve held is geworden die Bregman zo graag had willen zijn, moet hij zich dan ook maar met klimaat-gerelateerde problemen gaan bemoeien. En vanochtend zagen we daarvan het resultaat: een hoop paniek over de zeespiegelstijging die binnen een eeuw half Nederland zal verzwelgen. Pluspunt: decadente GroenLinks-republiek Amsterdam verdwijnt. Nadeel: ook de rest van de Randstad leert dan slapen met de visjes. Bregman:

“Rutger Bregman schreef een nieuw boek: ‘Het water komt.’ In deze brief aan alle Nederlanders luidt Rutger de noodklok: net als voor de Watersnoodramp in 1953 waarschuwen experts dat we grote delen van Nederland kunnen verliezen aan het water. Toch komen we niet genoeg in actie. Maar nu kunnen we het tij nog wél keren.”

En hoe we dat kunnen doen? Nou, eenvoudig: gewoon Bregmans laatste pennenvrucht lezen en dan zijn we daarna altijd voor de eeuwigheid gered.

Ah, wat kan het leven soms toch ook kinderlijk eenvoudig zijn! Heerlijk!