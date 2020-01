Zucht, kijk eens: NPO wil weer taboe op noemen etniciteit van homofobe geweldskansenparels

Een homoseksueel slachtoffer van één of andere Marokkaanse geweldsfreak moet de volgende keer dat hij lens wordt geslagen maar even op z’n gescheurde lip bijten, zo lijkt het NPO-moslimappeasementprogramma De Nieuwe Maan te suggereren in een nieuwe reportage.

Altijd lachen met de NPO. Elke dag weer een nieuw debat over wat je wel of niet mag zeggen, aan de hand van steeds weer hetzelfde talking point opgevoerd door steeds weer hetzelfde pratende hoofd of matig begaafde talkshowgast. Of zoals in dit filmpje van gisteren: door één of andere plofkapper met een agenda.

Vandaag in de NPO-verbiedfabriek: de afkomst van een potenrammer. Want ja, als je in elkaar geslagen bent door een Wit-Rus of een Canadees, dan mag je voortaan niet meer zeggen dat het een Wit-Rus was. Althans, dat vinden ze bij De Nieuwe Maan waar ze het kwetsend en stigmatiserend noemen dat iemand ooit eens een eigenschap benoemt van de dader die zojuist een poging heeft gedaan iemand permanent letsel te bezorgen. Want nogmaals: kwetsend en stigmatiserend, en het is 2020 (hallo!) dus we gaan niemand meer kwetsen en stigmatiseren.

Dus mannen die klappen hebben gekregen, toevallig omdat ze op mannen vallen? Let een beetje op je woorden, hè? Zeggen dat de dader een – ik noem maar wat! – Marokkaan was, is een vorm van racisme. Zeggen dat hij zwart haar had, is kwetsend voor alle niet-homofobe mannen met zwart haar en als hij een klein postuur had mag je dat ook niet melden. Voor je het weet voelen alle dwerggroeipatiënten in Nederland zich aangesproken en dát moeten we natuurlijk niet hebben. Ben je nu helemaal een haartje betoeterd?!