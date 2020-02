6 trends op het gebied van kantoorinrichting

Een nieuw jaar en natuurlijk weer volop nieuwe trends: zo ook op het gebied van kantoorinrichting. Wat voor trends we dit jaar allemaal kunnen verwachten? Dat lees je hier!

Design door de specialist

Steeds meer bedrijven kiezen ervoor om de inrichting en het design van hun kantoor door een professionele projectinrichter op te laten pakken. Waarom? Omdat ook het kantoor deel is van het visitekaartje van de onderneming. Een projectinrichter weet dan ook precies hoe deze de kernwaarden van de onderneming samen kan vatten in en uit kan laten drukken door het design van het kantoor.

Design, design, design

Over design gesproken: steeds meer bedrijven kiezen voor allerlei varianten van design kantoormeubelen om hun kantoor op de juiste manier in te richten of in te laten richten. Dit kunnen de luxe modellen zijn, maar ook modellen van duurzame materialen worden steeds vaker gebruikt om het kantoor een specifieke uitstraling te geven.

Duurzame materialen

Deze duurzame materialen worden dan ook niet alleen gebruikt wanneer het om de meubelstukken gaat, maar ook wanneer het om andere items gaat. Denk bijvoorbeeld aan duurzame, biologisch afbreekbare verf, duurzame kantooraccessoires en duurzame geluidsisolatie. Er zijn dan ook dit jaar weer volop duurzame oplossingen en initiatieven te vinden die het design van het kantoor een boost kunnen geven én bij kunnen dragen aan een stukje maatschappelijke verantwoordelijkheid van de ondernemer.

Akoestische oplossingen

Dit stukje duurzaamheid zie je ook terug in verschillende akoestische oplossingen: iets waar ook dit jaar weer steeds meer bedrijven in lijken te gaan investeren. Een goede akoestiek is namelijk niet alleen belangrijk om makkelijk en stressvrij te kunnen werken, maar zorgt ook voor een bepaalde sfeer in het kantoor. Akoestische oplossingen zoals kurkwanden of design Felt muren zorgen niet alleen voor een betere akoestiek, maar ook voor een unieke uitstraling.

De natuur naar binnen

Net als voorgaande jaren zien we ook dat er dit jaar steeds meer groen in kantoor wordt gehaald. Middels akoestische oplossingen zoals een Noorse moswand, maar ook door gewoonweg meer planten in de verschillende ruimtes te plaatsen. Niet alleen zorgen planten voor een betere sfeer en een duurzame uitstraling, maar ze verbeteren hiernaast ook nog eens de productiviteit van de medewerkers.

Ervaring en beleving

Een kantoor wordt steeds meer een ruimte waar mensen elkaar ontmoeten: niet alleen maar een plek waar mensen komen om te werken. Het gaat juist om de beleving en ervaring van het kantoor: en deze wordt alleen maar verbeterd door spelelementen zoals een tafeltennistafel of fitnessapparaten toe te voegen.

Alles om het welzijn van de medewerker te bevorderen!