Amsterdam blijft smoorverliefd op criminele tuigkrakers: linkse gemeenteraad verzacht kraakbeleid

Wie in de rest van Nederland betrapt wordt op kraken, krijgt een boete of een celstraf. Wie in de linkse dansjes-en-huppeltjesrepubliek Amsterdam wordt betrapt op kraken, krijgt een aai over de bol en twee dikke duimen omhoog. Hartelijke groetjes, de lieverds van PvdA, SP, GroenLinks, BIJ1 en de Dierenpartij.

Terwijl in de rest van Nederland deze 14e februari wordt gebruikt om geliefden nog maar eens te vertellen hoeveel ze betekenen, geldt in Amsterdam een ander motto deze Valentijnsdag: daar krijgt de georganiseerde misdaad een dikke pakkerd. Met name de beroepskrakers, die de plaag zijn van menig huurder en verhuurder. Ze eigenen zich panden toe, en gaan daar dan zitten zonder huur te betalen. Lekker asociaal, ja, en de gemeente Amsterdam gaat er lekker weinig tot niets tegen doen.

Er stond strenger anti-kraakbeleid in de steigers, maar de poeslieve linkse gemeenteraad kon het niet over hun progressieve hartjes verkrijgen om die ongewassen criminelen eens aan te pakken als het werkschuwe bierdrinkende tuig dat het is. En dan is er nog het probleem met de asielkrakers van We Are Here: een soort rondtrekkende tuigkaravaan die zich steeds weer in andere delen van de stad panden onrechtmatig toeëigent, terwijl de deelnemers eigenlijk niet eens recht hebben op verblijf in Nederland.

Allemaal heel zielige slachtoffers van het neoliberale rechtse beleid (heb ik de terminologie zo goed?) En dus was het weer troeteltijd:

“Donderdag werd door alle linkse partijen in de gemeenteraad openlijk getwijfeld aan het verscherpte beleid van de burgemeester, OM en politie. Ze kwamen met meerdere moties. Zo moet Halsema bij de politie verzoeken om gegevens van ’ongedocumenteerden’ die ’betrokken zijn bij een gewone kraak en die geen aanvullende criminele activiteiten hebben verricht’ niet aan de vreemdelingenpolitie over te dragen. Ook moet Halsema er bij haar ’driehoekpartners’ op aandringen dat er geen extra politiecapaciteit zal worden besteed aan het aangescherpte kraak- en ontruimingsbeleid. De linkse partijen proberen met het afzwakken van het beleid te voorkomen dat krakers van bijvoorbeeld We are Here opgepakt en uitgezet worden. Halsema schreef echter dat de asielkrakers van We are Here juist zelf structureel opvang weigeren. Door de linkse partijen in de gemeenteraad wordt die lezing van Halsema bestreden. Zij stellen dat kraken ’gebeurt uit noodzaak, vanwege een schrijnend tekort aan huisvesting, opvang en een falend asielbeleid’.”

Dus Nederland: vier vandaag de liefde! En Amsterdam: voor jullie geen liefde maar een grote foei. Ga jullie schamen.