Apparatsjik Guy Verhofstadt vindt nieuw stukje pro-Brussel-propaganda: de EU gaat kanker genezen!

Tja, de EU heeft geen gemakkelijke tijd. Heeft na maanden sarren en duwen uiteindelijk die Brexit toch plaatsgevonden, moeten de propagandakoningen uit Brussel weer een nieuw inclusief pro-unieverhaal verzinnen. Gelukkig voor zichzelf hebben zij de creatieve mastermind Guy Verhofstadt aan boord. Hij weet raad: de EU gaat kanker genezen. En als het niet zo is, dan maakt het niet uit. We zeggen het lekker toch… goed verhaal!

Millions of people are suffering from cancer. The EU’s research programme helps to find treatment that works. Let’s never give up! #WorldCancerDay pic.twitter.com/Nztc2dej9w — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) February 4, 2020

Ik geef toe: PR-medewerker van de Europese Unie zijn is niet gemakkelijk. Nou ja, misschien als je de EU populair wil maken in Zuid-Europa. Dan zeg je: wees pro-EU, want dan krijg je gratis geld uit Nederland en Duitsland. Die gekke blonde mensen aan de Noordzee geven je alle poen die je nodig hebt als je maar zegt dat je de boel bij elkaar wil houden. Dus vroom kijken en handje ophouden, en dan komt alles goed.

Maar in Nederland en Duitsland is dat verhaal natuurlijk een stukje ingewikkelder. Een paar jaar geleden kon de EU nog als klinkend succes melden dat vanaf nu sms’en vanaf de Spaanse kust even duur is als op het toilet bij het bruin café om de hoek. Nou, als dat het hele ambtenarencircus niet waard is!

Dat is echter al weer jaren geleden, dus de EU heeft dringend een nieuw succes nodig. Zeker na Brexit. Gelukkig heeft de internationale organisatie het hedendaagse equivalent van Einstein in de gelederen. Ik heb het natuurlijk over het ook nog eens oogverblindende fotomodel Guy Verhofstadt. De man heeft een geweldig paar hersens, en verzint de meest wervende pro-EU-campagnes. Vooral zo waarheidsgetrouw en totaal niet overtrokken.

Z’n nieuwste vondst is er weer eentje om je vingers bij af te likken: de EU gaat kanker genezen. Nooit meer chemo dankzij Brussel. Wat goed! Wat ontroerend. Snel Brussel, neem mijn geld. NEEM HET AAN!