Asscher (PvdA) met gestrekt been in tegen Baudet: ‘Je verspreidt extreemrechtse omvolkingstheorie!’

Volgens PvdA-voorman Lodewijk Asscher heeft zijn FVD-collega Thierry Baudet een extreemrechtse theorie gedeeld in de plenaire zaal van de Tweede Kamer, en neemt hem dat kwalijk. Baudet houdt het op een “fundamentele clash” van “twee totaal verschillende wereldbeelden.”

Tijdens een debat in de Tweede Kamer gisteren was er een flinke aanvaring tussen FVD-fractieleider Thierry Baudet en zijn PvdA-tegenhanger Lodewijk Asscher. Over wat er precies gebeurde, zijn twee verschillende lezingen. De Forum voor Democratie-voorman zag vooral hoe twee visies op de wereld met elkaar in botsing kwamen – de opengrenzenideologie van de politieke middenpartijen, versus de soevereine staten van o.a. Forum. Gewoon een ideologische botsing, dus, volgens Baudet:

“Hier de fundamentele clash tussen Lodewijk Asscher en mij van vanavond – twee totaal verschillende wereldbeelden. Asscher voor de EU, voor open grenzen en massale immigratie. Ik ertegen. Oordeel zelf!”

Maar die lezing werd niet gedeeld door de man van 9 PvdA-zetels. Asscher vond vooral dat dit een incident was waarbij een schoolmeester een leerling vermanend toesprak wegens het verspreiden van onzin. Of onzin? Dat is nog voorzichtig uitgedrukt, want Asscher gebruikte een heel wat grievendere term:

“Nee ik sprak je aan op het verspreiden van extreemrechtse omvolkingstheorie in de plenaire zaal van de Tweede Kamer.”

Ging Baudet te ver met zijn betoog in de Tweede Kamer? Is kritiek op de massa-immigratie waar de EU weinig tot niets tegen onderneemt een omvolkingstheorie? Of was Baudet anders wellicht wat te enthousiast in het benoemen van Brussel als de kwade genius? Of Asscher gelijk heeft, is voer van debat. Maar in één ding heeft de FVD’er in ieder geval gelijk: hier clashten totaal verschillende wereldbeelden.