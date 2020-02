Bah, kijk dan! Pedo legt op NPO2 uit waarom seks met kinderen van 2 á 3 oké is: ‘Niet heel vreemd!’

Vanavond op televisie: een pedofiel die gewoon op primetime tv uitlegt waarom het eigenlijk doodnormaal zou moeten zijn om de koffer in te duiken met peuters. Je stuitert er straal van achterover.

Vanavond, vlak na de klok van 21.00u, is in ieder geval één pedofiel op kinderjacht op NPO2. Hij verschijnt gewoon met z’n alledaagse uiterlijk en stem – geen balkjes of vervormingen – dat hij helemaal fan is van seks met kinderen. Sterker nog: kinderen zo jong als 2 kunnen al zelfstandig om koude versnapering vragen. Dan moet het toch ook wel normaal zijn om ze in plaats van een ijslolly een vleeslolly in handen te geven… toch?

Nou, nee, natuurlijk. Maar goed, nare opportunistische kinderjagers blijven nare opportunistische kinderjagers. En Danny Ghosen legt vanavond de wereld van de kinderlokkers, regenjassen, smoezige caravans en geheimzinnige snoepvoorraden bloot. “Danny duikt in werelden die we niet zo goed kennen, maar die wel een bepaalde link hebben met de actualiteit,” zo belooft het programma voor vanavond.

Wie gaat kijken: wees gewaarschuwd. Deze meneer met z’n grijze trui en z’n voorliefde voor zuigelingen is vermoedelijk niet het enige figuur met een compleet verwrongen seksueel ideaalbeeld dat de publieke kijkbuis zal ‘sieren’. Dus, wellicht een teiltje klaarzetten om in over uw nek te gaan is allicht geen overbodige luxe. Het is maar een gratis tip, hoor…