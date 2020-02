Bedankt, Femke Halsema! Onder haar bewind werd Amsterdam een antisemitisch nachtmerriehol

We mogen Femke Halsema wel dankbaar zijn voor zoveel gebrek aan optreden en zo weinig zin om een probleem op te lossen dat binnen de muren van de stad die ze bestuurt steeds groter wordt, als een etterende zweer. Amsterdam wordt steeds antisemitischer, maar burgemeester Halsema kijkt vrolijk de andere kant uit. Het is onbestaanbaar.

Eerder vandaag bracht het CIDI een rapport uit waaruit blijkt dat het antisemitisme in Nederland niet alleen springlevend is, maar ook nog eens groeit. Joden hebben het in dit land steeds moeilijker, met kaalkopjes, haatbaarden en ongewissen hippiefiguren die allemaal om hen moverende redenen aan jodenhaat doen.

En de moeite waard om uit te lichten: nergens is dat probleem zo groot en zo snel groeiend als in het GroenLinks-afvoerputje genaamd Amsterdam:

“Recordaantal meldingen antisemitisme in Amsterdam Het aantal incidenten van anti-Joodse discriminatie is in de ruim dertig jaar dat het Centrum Informatie en Documentatie Israël (Cidi) zijn Monitor Antisemitische Incidenten uitbrengt, nog nooit zo groot geweest. In 2019 zijn 182 incidenten geregistreerd, een toename van 35 procent ten opzichte van 2018, toen er 135 meldingen waren. Uitingen op internet zijn hier niet meegeteld. Van de 182 incidenten zijn 53 afkomstig uit Amsterdam. Hier is de stijging nog hoger dan landelijk, namelijk 51 procent. Een jaar eerder zijn hier 35 antisemitische meldingen genoteerd.”

Is het toeval, dat juist in dit jaar het antisemitisme in Amsterdam zo’n enorme vlucht heeft genomen? Het eerste volledige jaar dat GroenLinks en Femke Halsema de scepter hebben gezwaaid over Amsterdam? Wellicht. Maar wellicht ook niet, en heeft het kersverse radicaal-linkse stadsbestuur het probleem met jodenhaat wel actief ontkend, gebagatelliseerd of – erger nog – stilletjes aangemoedigd. Who knows? GroenLinks heeft een nare Israëlhatende vleugel (Mohammed Rabbae, Arjan El Fassed) die de Femke Halsema’s van deze wereld ongetwijfeld niet voor het hoofd hebben willen stoten.

Wellicht dus alleszins de moeite van het onderzoeken waard, het verband tussen het explosief gestegen antisemitisme in Amsterdam en de gure, radicale ecologisch-socialistische wind die er nu al een tijdje waart in die poel des verderfs aan de Amstel.