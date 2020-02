Beste DENK-smiecht Kuzu, haal die rotte balk eens uit je eigen ogen voordat je begint over andermans splinters

Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet is niet de enige die het afgelopen weekend heeft benut voor een flinke portie opportunistisch gestook en leugenachtige verdachtmakingen. Zijn populistische brother from another mother Tunahan Kuzu kon er ook flink wat van.

Zaterdagochtend werd ik wakker met een telefoon vol Twitter-notificaties. Waarom was me niet direct duidelijk, behalve dat het om verdacht veel lui ging met een Turkstalige achternaam die zich druk maakten om wat ik een paar dagen geleden over de Turkse president Erdogan had gezegd (ik vond hem potsierlijk), of iets met DENK. Na wat onderzoek bleek dat Tunahan Kuzu, die mij al jaren geleden geblokkeerd heeft, van achter zijn zelfingestelde blokkade wat te mekkeren had over ondergetekende. De DENK-voorman vond dat ik me schuldig had gemaakt aan “opruien en ophitsen.”

Wat was er precies gebeurd? Eén of andere anonieme racistische ‘leukerd’ had een foto van een ondergrondse vuilcontainer van wat tekst voorzien. De container was de ‘DENK-tank’, en een mensvormige vuilniszak die daar dan voor lag moest Tunahan Kuzu voorstellen. Ook noemde deze anonieme knurft het Kamerlid een “idiote turksetrekpop” (sic!).

En wat ik met dat onverkwikkelijke geheel te maken heb? Helemaal niets, natuurlijk. Ik heb me zo vaak tegen bedreigingen en doodsverwensingen van politici uitgesproken dat het zelfs Tunahan Kuzu met z’n plaat voor z’n kop het niet ontgaan kan zijn dat ik niets, maar dan ook absoluut niets op heb met het op deze wijze aanspreken van politici. Ook, en misschien zelfs wel vooral, als het gaat om mensen aan de andere kant van het politieke spectrum dan waar DDS over het algemeen staat (1, 2, 3).

Best wel een onbehoorlijke actie, dus, van Kuzu, om mij er afgelopen zaterdag zo bij te lappen. Want de reden om mij ondanks alles tóch in verband te brengen met die “haat”? Ik had het afgelopen vrijdag aangedurfd om Zijne Koninklijke DENK-hoogheid publiekelijk aan te vallen. Met allemaal – ja, ja! – inhoudelijke argumenten.

Het gehele relaas is hier te lezen, maar even resumerend: Kuzu acht zichzelf bevoegd om even als leider van een piepkleine fractie in een parlement van een land dat nog nooit, linksom of rechtsom, iets substantieels heeft bijgedragen aan het Israël/Palestijnen-conflict het vredesplan van Donald Trump rijp voor de prullenbak te verklaren. Laten we wel wezen: de enigen die dát daadwerkelijk kunnen doen, wonen in Ramallah of Jeruzalem. Niet in Den Haag, Rotterdam of Maassluis. Het is gewoon grootheidswaanzin om te denken dat de vrede in het Midden-Oosten gesticht gaat worden in de Tweede Kamer.

Achter die woorden sta ik nog steeds. En het is echt volkomen belachelijk, en zelfs laf, dat Tunahan Kuzu dát categoriseert als “opruien en ophitsen”. Inhoudelijke kritiek hoort erbij. Zeker voor Tweede Kamerleden. Dat derden, buiten mijn invloedssfeer om, menen om daarmee mensen te moeten bedreigen of doodwensen vind ik oprecht vervelend. Maar dat is niet mijn schuld, en al helemaal geen voorbeeld van “ophitsen”. Wat wel ophitsen is? De wijze waarop Kuzu enkele collega’s voor de leeuwen heeft gegooid van de staatsmedia van zijn geboorteland, puur en alleen vanwege hun immigratie-achtergrond.

Enige excuses van de heer Kuzu aan mijn adres zouden hier dus op zijn plaats zijn, meen ik zo. Dan ben ik daarna bereid om samen met hem een statement te maken dat alle sociale mediatrollen eens iets nuttigs moeten gaan doen met hun leven. Dat geldt dan voor “Azimuth2020″ die de naam Kuzu op een virtuele vuilniszak kalkte, maar óók voor al het DENK-stemmende gespuis dat mij afgelopen weekend ineens begon lastig te vallen nadat een zekere DENK-leider het nodig vond om mij ongefundeerd te beschuldigen van “ophitsen” en “opruien”. Want ja: ook de uitlatingen van DENK geven de nodige haatbrandstof aan lui die er vooral op uitzien om het leven van anderen op sociale media te verzieken. Moet ik ook Kuzu nu beschuldigen van ophitsen en opruien? Eerlijk is eerlijk: m’n handen jeuken. Maar ik zal het laten, en er slechts nog één aantijging aan vuil maken: het is ronduit hypocriet.