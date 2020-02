Boeren komen met eigen berekening rondom stikstofuitstoot! Wilders gebruikt dit onderzoek tegen Rutte: ‘U maakt de boeren kapot!’

Wilders heeft weer wat gevonden om Rutte uit te foeteren, een onderzoek van een boerenbelangenorganisatie naar de uitstoot van stikstof door boeren. Een gevalletje WC-eend waarschijnlijk. Voor Wilders een uitgelezen kans om Rutte online weer te kakken te zetten, maar de vraag is hoe relevant dit onderzoek is.

De boeren worden gepiepeld door het kabinet dat foute stikstofcijfers heeft gebruikt. Een grote schande! Rutte wil de boeren niet helpen maar kapotmaken. https://t.co/ujveg6vFDK — Geert Wilders (@geertwilderspvv) February 19, 2020

De overheid, en haar onderzoeksbureaus, menen dat de boeren verantwoordelijk zijn voor zo’n 46 procent van de stikstofuitstoot. De boeren hebben hun eigen berekeningen gedaan en zij komen uit op 26 procent. Een flink verschil dus. Het RIVM zou er dus volgens de boerenbelangenorganisatie zo’n 20 procent naast zitten. Dit is geen malse beschuldiging.

Het klopt dat er een enorme onzekerheidsmarge is bij de berekening van de uitstoot per boerderij – het kan oplopen tot 70 procent qua onzekerheidspercentage. Toch is het een boude claim van de belangenorganisatie dat hun cijfers wel compleet accuraat zijn. Ook zij gebruiken dezelfde cijfers als het RIVM.

Wellicht dat de regering nu eens geld moet vrijmaken voor nieuw onderzoek zodat we een gedegen uitslag krijgen.

Dan kunnen we zien of Wilders gelijk heeft gekregen met zijn Tweet.

Wilders beweert namelijk dat Rutte expres verkeerde cijfers gebruikt, maar dit valt lastig te bewijzen. Een claim, waarvan wij hopen dat we daar binnenkort een antwoord op krijgen. Want nu laat de overheid iedereen in het ongewisse.