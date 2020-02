Carnaval op veel plaatsen afgelast! ‘Dan maar lekker saai Buitenhof kijken’

Slechts nieuws voor de bourgondische zuiderlingen onder ons. Vanwege het slechte weer gaan veel carnavalsoptochten niet door. Volgens Weeronline kunnen we een windkracht van 5 tot 7 verwachten in het zuiden des lands. Windstoten kunnen oplopen tot 90 kilometer per uur.

Afgelast

Vanwege het slechte weer (op sommige plaatsen is er zelfs storm op komst) zijn er een recordaantal carnavalsoptochten afgelast. Onder meer in Tilburg, Heerlen, Sittard, Blerick, Weert, Oss, Oosterhout en Valkenswaard moet men het dit jaar doen zonder de vrolijke praalwagens van papier-maché.

In Maastricht gaat de optocht -ondanks zwarte windstoten en regen- vooralsnog door, maar grote wagens zijn niet toegestaan vanwege de harde wind.

Alternatief

Als alternatief kan men nog altijd naar het grijze zondagmiddag-programma Buitenhof kijken. Daar zal het vandaag gaan over het Bloomberg-effect (ehm, iemand Bernie Sanders vergeten?!).

Ook Joris Luyendijk en Kees van Lede zijn in de studio van NPO1 aanwezig om hun mening te geven over van alles en nog wat. De kers op de taart is Henk -Nieuws-Onwaardig- Otten, het rechtse lieverdje van links-georiënteerd Nederland.