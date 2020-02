ChristenUnie-Kamerlid geeft Baudet deels gelijk: ‘Plotseling komen 5 conducteurs binnen. Heel intimiderend!’

Thierry Baudet is momenteel de meest eenzame politicus van het Binnenhof. Niemand durft hem te hulp te schieten nu hij ernstig heeft misgekleund over ‘Marokkanen in de trein’. Toch was er vanochtend een klein beetje bijval te beluisteren voor het flamboyante Kamerlid. Uit onverdachte hoek: van een senator van de ChristenUnie.

De storm rondom Thierry Baudets opmerking over de Marokkanen en de ‘dierbare vriendinnen’ in de trein is nog niet gaan liggen. Ook politici van de ChristenUnie, onder wie partijleider Gert Jan Segers, zijn er nog altijd niet gelukkig mee.

Toch klinkt er ergens een klein puntje van steun voor het verhaal van de ‘goede kennissen’ van de Forum voor Democratie-leider. Want de wijze waarop kaartjes gecontroleerd wordt in Nederlandse treinen gebeurt dikwijls op buitensporige wijze. Niet door één, maar meteen door een vijftal potige conducteurs. ChristenUnie-Eerste Kamerlid Maarten Verkerk maakte het vandaag mee, en twitterde erover. En hij linkte het heel bewust aan het statement over de NS dat Baudet gisteren zelf maakte:

Verkerk ondersteunt daarmee dus niet het hele verhaal van Thierry Baudet, maar wel het relaas van zijn vriendinnen dat zij door een hele stoet van conducteurs ‘intimiderend’ om hun vervoersbewijs waren gevraagd. Daarnaast is het de moeite waard om erop te wijzen dat Verkerk meereed met de Arriva-trein, en de Baudet-meiden met de NS. Desalniettemin is het een opvallende steunverklaring.