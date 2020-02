Contractdraaier Matthijs van Nieuwkerk blijft bij NPO vanwege het lekkere salaris!

De zeepsoep rondom BNN-VARA-Bobo Matthijs van Nieuwkerk lijkt eindelijk voorbij. De langharige ijdeltuit zou volgens Hilversumse bronnen hebben besloten om bij de goedbetaalde Nederlandse Publieke Omroep te blijven.

Van Nieuwkerk speculeerde de afgelopen maanden openlijk over een mogelijk afscheid van zijn programma en van Peter R. de Vries, Marc-Marie Huijbregts en Claudia de Breij. Tegenover het magazine LINDA zei hij eerder nog: “Ik heb het idee dat zoals er destijds een aantal redenen waren om bij DWDD te blijven, er nu een aantal redenen zijn om er in het voorjaar mee te stoppen. Vijftien jaar is ook een mooie tijd, is het niet?”

Na het vertrek van Eva Jinek naar RTL en het half-pensioen van Jeroen Pauw, voedde Van Nieuwkerk de geruchten over een einde van zijn veelbekeken talkshow. Dat we niet iedereen op zijn of haar blauwe ogen kunnen vertrouwen blijkt nu waar. Matthijs is namelijk helemaal niet van plan om de subsidieomroep te verlaten.

Matthijs van Nieuwkerk verdiend met zijn talkshow meer dan 360.000 euro per jaar. Voor dat gigantische bedrag zouden maar weinig mensen hun vertrouwde habitat verlaten. Volgens Van Nieuwkerk zelf is zijn salaris een ‘heel normaal bedrag’. Tegenover RTL Boulevard zei hij onlangs: “Als je meer succes hebt, dan verdien je meer dan anderen.” Daarvan akte.

Een woordvoerder van BNN-VARA bevestigt tegenover De Telegraaf dat er ‘iets nieuws aan zit te komen’. Daarmee lijkt het alsof omroep BNN-VARA hiermee bevestigt dat Van Nieuwkerk en De Wereld Draait Door ook na de zomer nog te zien zullen zijn bij de staatsomroep.