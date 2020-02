D66-EU-fangirl Sophie in ‘t Veld pakt ‘uiterst rechtse fopfeministen': “Verkrachting geen geïmporteerd probleem!”

D66-europarlementariër Sophie in ‘t Veld is het zat dat buitenlanders steeds maar opnieuw verkrachtingen worden aangewreven. In een speech in het Europese Parlement vertelt ze een radicaal-rechtse collega uit Duitsland dat ze een hele lijst met “witte kerels, niet-moslim, extreemrechtse kerels die hun handen niet thuis kunnen houden” zou kunnen opnoemen.

Verkrachting is geen geïmporteerd probleem, zoals een AfD-politicus gisteren weer suggereerde. Mannen van allerlei pluimage maken zich er schuldig aan. Ik ben klaar met dit soort uiterst rechtse fopfeministen. pic.twitter.com/D6e55bA1uc — Sophie in ‘t Veld (@SophieintVeld) February 20, 2020

Sophie in ‘t Veld, fractieleider van D66-Europa, heeft in het Europese Parlement hard uitgehaald naar een europarlementariër van het Duitse AfD. Het lid van de PVV-zusterpartij sprak namelijk over een verband tussen verkrachtingen en het toegenomen aantal mensen met een migratie-achtergrond.

Dat schoot duidelijk in het verkeerde keelgat van de D66-dame, die kwam aanzetten met een lijst vol “witte kerels, niet-moslim, extreemrechtse kerels die hun handen niet thuis kunnen houden”, al noemde ze geen namen. Verkrachting gaat namelijk over “gender”, niet over “religie,” zo wist de Jetten-politica te melden.

AfD was duidelijk niet blij met het commentaar van de Nederlandse sociaal-liberale, en riep door haar betoog heen dat ze “statistieken negeerde”. Ook de bekende rechtse twitteraar Mirjam152 was duidelijk niet blij met de teksten van In ‘t Veld:

“Wij, als vrouwen, hebben NIETS aan jou Sophie. Je bent een nietsnuttende zakkenvuller. Feministe? Ga toch weg. Met het wegkijken voor geweld jegens vrouwen door migranten, help je alleen de daders. Je bent een smeerpijp.”

Eén ding is echter duidelijk: elke verkrachting is er één te veel, ongeacht de achtergrond van de dader.