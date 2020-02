D66: ‘Weet je waar Nederland behoefte aan heeft? Extra migranten uit Afrika!’

Dat ze bij D66 compleet de weg kwijt zijn wisten we al langer. Maar dat ze zó gestoord en out of touch zijn? Dat komt toch wel als een schok.

Het is eigenlijk niet te geloven. De Nederlandse kiezer geeft al tijden aan dat het klaar is met massa-immigratie. Ja, immigratie vanwege familieredenen of échte kennismigratie is prima, maar voor de rest moet de deur zoveel mogelijk op slot. Steeds weer blijkt dat dit min of meer de opvatting is van ‘de Nederlander.’

Een verzoek aan lezers van DDS: Michael van der Galien is niet alleen eigenaar van deze mooie website, hij is ook de enige Nederlandse blogger met impact in Amerika! Door hem te steunen op BackMe kun je hem nu drie keer per dag (extra) lezen: elke dag krijg je in de ochtend een kort ontbijt in de vorm van een blogpost over het laatste nieuws uit Amerika, in de middag rond drie uur krijg je vervolgens een keiharde rant over het laatste Nederlandse nieuws, en — exclusief voor mijn sponsors — krijg je voor het slapengaan een email met een column over een willekeurig onderwerp. Je krijgt dit al vanaf 1 euro per maand. Steun hem dus — 135 DDS-lezers gingen u al voor!

Maar wat doen ze bij D66? Daar bedenken ze een nieuw plan om de immigratie van mensen die geen enkele band met ons land en onze cultuur hebben totaal op te blazen. Ja, zegt de antidemocratische partij van Rob Jetten, we hebben juist behoefte aan méér immigranten, en dan met name uit Afrika.

Kamerlid Groothuizen zegt dat ze “tijdelijke arbeidsmigratie” uit met name Afrika wil. Aan die “migratie” zit dan een maximumtermijn van vier jaar. Want, zegt ze, dat is lang genoeg voor werkgevers om hun investering terug te verdienen, maar niet lang genoeg voor de immigranten in kwestie om totaal geworteld te raken. Dan kunnen ze dus mooi terug.

Uhu. Juist.

Wacht eens, was het niet de bedoeling dat de migratiestromen in de jaren zestig en zeventig ook tijdelijk waren? Hoe is dat precies afgelopen?

Ja, zo dus.

Een blinde kan zien wat er gebeurt als dit plan van D66 aangenomen wordt door het kabinet: er zullen enorme stromen van immigranten op gang komen, die vervolgens in Nederland kinderen krijgen, waarna D66 zal roepen dat die mensen dus wél geworteld zijn en ze na vier jaar toch maar niet terug kunnen. En trouwens, “die mensen zijn nu gewend geraakt aan een heel andere levensstandaard! We kunnen ze toch niet terugsturen naar armoede?”

Dát is het echte plan van D66. De nepliberalen zijn helemaal niet van plan om deze “arbeidsmigratie” tijdelijk te houden. Welnee, ze willen zo snel mogelijk, zoveel mogelijk toekomstige D66-kiezers binnenhalen. De term “tijdelijke arbeidsmigratie” is slechts een truc om dat voor elkaar te krijgen.

