DDS ontdekt schokkende aankondiging: Pedofielenpartij werkt in het geniep aan comeback!

De Partij voor Naastenliefde, Vrijheid en Diversiteit (PNVD) -in de volksmond beter bekend als de ‘pedopartij’- werkt in alle stilte aan een comeback. De Dagelijkse Standaard ontdekte een verontrustende aankondiging op de website van de partij.

De website van de Partij voor Naastenliefde, Vrijheid en Diversiteit (PNVD) is recentelijk nieuw leven ingeblazen. Op diezelfde website is nu ook een schokkende en nietsverhullende aankondiging te lezen: de zogenoemde ‘pedopartij’ zou in het geniep werken aan een comeback.

De PNVD lijkt zelfs ‘trots’ genoeg om hun verontrustende aankondiging openlijk te delen op het wereldwijde web. Een comeback staat op de planning en de liefhebbers van vrije seks met kinderen lijken terug van nooit weggeweest.

Na een pedofiel die afgelopen jaar de Amsterdam Pride probeerde te kapen met zijn eigen ‘Pedo Pride’ en een videoapp dat een visvijver voor pedoseksuelen bleek te zijn, is dit de zoveelste alarmering dat pedoseksuelen op allerlei slinkse manieren proberen om middels hun zogenaamde ‘geaardheid’ de samenleving te ontwrichten.

De Partij voor Naastenliefde, Vrijheid en Diversiteit werd in 2006 opgericht. In datzelfde jaar probeerde de partij politiek Den Haag te bestormen. Ze wisten echter niet genoeg ondersteuningsverklaringen te verzamelen om de kiesdrempel te halen. Daarentegen was de maatschappelijke onrust omtrent de (strafbare) ideeën van de partij enorm.

Vier jaar na dato probeerde de ‘pedopartij’ het opnieuw. Ook deze keer mislukte hun poging om het politieke bestel binnen te dringen en werd de partij (naar nu blijkt voor ‘slechts’ tien jaar) opgeheven. Nu komen ze terug en is het afwachten met welke perverse plannen ze de samenleving opnieuw zullen proberen te ontwrichten…