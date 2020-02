Erik van Muiswinkel geeft ook Wilders van katoen na Thierry’s Marokkanenophef: ‘Net zo erg als lavendelconducteur!’

Het zit voormalig hoofdpiet Erik van Muiswinkel toch niet helemaal lekker, dat alle media dezer dagen over elkaar heen buitelen om Thierry Baudet met de mattenklopper te geven vanwege ondoordachte, en sommigen zeggen zelfs racistische, tweets over zogenaamde Marokkanen in de trein.

Gelukkig hebben we in dit land Erik van Muiswinkel. Zoals vele andere bij de BNNVARA werkzame cabaretiers is ook de helft van het ‘legendarische’ duo Van Muiswinkel en Van Vleuten een grote fan van nivelleren. Iedereen in dit land moet precies even veel krijgen, zo luidt het aloude socialistische adagium. En dat geldt niet alleen voor het inkomen, maar ook voor de kritiek.

Dus wanneer alle media hun tv-programma’s openen met Thierry Baudet en de zelfbenoemde renaissancekapitein op de voorpagina zetten, dan is dat voor Van Muiswinkel niet te verkroppen. Nou ja, niet omdat hij zo’n fan is van Baudet (integendeel), maar omdat het niet eerlijk is naar Geert Wilders.

Want door alle aandacht voor de Forum-roerganger dreigen alle anti-Marokkanenteksten van de PVV-commandant onder te sneeuwen. En dat is pertinent oneerlijk, aldus Van Muiswinkel. Gelukkig bestaat er nog Twitter, de spreekbuis der rechtvaardigen, om een dappere laatste final stand te maken tegen die perfide pro-Thierry, anti-Geert media. Met zijn laatste krachten slingerde de voormalige pikzwarte rechterhand van Sinterklaas het volgende het internet op:

“Zullen we in alle consternatie niet vergeten dat Geert Wilders net zo erg is als onze lavendelconducteur?”

Daarop kunnen we maar één ding zeggen: dapper!