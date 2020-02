Extreemlinks haatkrantje Trouw pusht CETA-verdrag: ‘Eng-nationalistische argumenten voeren de boventoon!’

Als je tegen het CETA-verdrag bent, het grote handelsverdrag tussen de EU en Canada, dan ben je “eng-nationalistisch”. Dat vindt in ieder geval Trouw, die kennelijk te dom is om te zien dat behalve partijen als de PVV en Forum voor Democratie ook GroenLinks en de PvdD tegen deze internationale overeenkomst zijn.

Het CETA-verdrag, dat de EU en Canada in staat stelt om goedkoper te handelen – maar dan door dieren vol te pompen met hormonen en met grote corporatistische rechtbanken die nationale soevereiniteit overrulen – staat op het punt te sneuvelen in Nederland. Dat gaat er niet bij iedereen even goed in, want globalisatie soll sein. Namens de EU en alle D66-achtigen van Nederland heeft Trouw dus een stukje geschreven om dit problematische verdrag te redden. Wie er tegen is, zo houdt de krant het land voor, bedient zich van “eng-nationalistische sentimenten,” zo schrijft het officieuze EU-clubblad:

“Internationale handel is zeker sinds het aantreden van Trump als president van de Verenigde Staten in de verdachtenbank terecht gekomen. De Europese Unie, hoe zwak en besluiteloos ook door toenemend nationalistisch egoïsme, is als handelsblok nog invloedrijk genoeg om daar betekenisvol tegenwicht aan te geven. Het is op zijn zachtst gezegd ironisch dat in Nederland, handelsland bij uitstek, nu eng-nationalistische argumenten de boventoon zijn gaan voeren.”

Dat het duidelijk is: wie niet meedanst op de Brusselse tango, is gewoon een fascist – pardon: ik bedoel een “enge nationalist”!

En wij zijn niet de enigen die deze redenatietrant ronduit onnavolgbaar vinden. Ook Zihni Özdil, voormalig GroenLinks-Kamerlid, noemt deze smeerlapperij “jammer“:

Deze organisateis – ook uit de Global South – roepen het NL parlement op tegen CETA te stemmen. Net als vakbonden en progressieve partijen, juist omdat ze vóór eerlijke internationale handel zijn. Jammer dat @trouw, net als Kaag, doet alsof alleen eng-nationalisten tegen zijn.



We wachten dus met smart op een rectificatie van deze pulp, @trouw!