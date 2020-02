Fijn! NRC neemt dan toch stelling tegen islamitische kwakzalverij: ‘Met Koran los je geen depressie op’… Joh!

In het NRC Handelsblad deze week de open deur der open deuren: als je depressief bent, dan moet je dus niet naar oom imam en de Koran openslaan. Maar je moet hulp zoeken bij de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg. Voor een normaal land spreekt dat voor zich, maar kennelijk is Nederland dus dat land niet meer.

Het is algemeen bekend dat wetenschap en religie een nogal moeizame relatie hebben. Dat is al honderden jaren zo, Galileo kan er over meepraten. Maar het is heus niet alleen het christendom en hun Pius X-kaalkopjes die het vergaarde kennispeil in twijfel trekken. Ook binnen de islam wordt er nogal lacherig gedaan over lui die daadwerkelijk onderzoeken wat er waar is, in plaats van het gewoon hersenloos uit één of ander “heilig” boek lepelen. En nee, heus niet alleen in ISIS-stan of Al Qaeda-rabië. Het gebeurt ook in Nederland, waar islamitische jongeren van hun ouders en omgeving te horen krijgen dat ze vooral moeten bidden en met hun kont omhoog richting Mekka bidden als ze van een depressie willen afkomen.

En, daar komt de NRC dus deze week achter, dat is dus niet hoe je van een depressief doekje weer een blij ei wordt. Ik weet het: schokkend, want multiculti en iedere cultuur is precies evenveel waard – maar toch, de linkse lalakrant schreef een artikel getiteld “De Koran lezen lost psychische problemen niet voor je op” en concludeerde:

“Moslimjongeren met een depressie voelen zich thuis vaak niet gehoord. Vraag Allah om hulp, zeggen familieleden. „Tegen iemand met kanker, zegt je toch ook niet: ga bidden?” In een koffiebar in Eindhoven drinkt Aya (vanwege de gevoeligheid van het onderwerp zonder achternaam in NRC) matcha-thee en zegt: „In de moslimgemeenschap voel ik me niet begrepen.” Je praat niet over depressieve gevoelens. Je lost problemen zelf op, met hulp van God. „Maar depressie is een ziekte.””

Het verhaal staat verder bol van de schrijnende reacties uit islamitische families, van proberen om therapiesessies te dwarsbomen omdat het om gemengde (jongens én meisjes) groepen draait, of het gewoonweg niet willen horen omdat depressie niet past in het radicaal-islamitische propagandaplaatje zoals dat in moskeeën, al dan niet onder buitenlandse invloed, wordt verkondigd.

Eén ding is in ieder geval méér dan duidelijk voor wie dit NRC-bekeringsverhaal leest: viva la atheïsma!