FVD-aanhangers zien geen enkele kwaad in Thierry’s treintweet: ‘Ligt verhaal onder, er zíjn toch problemen!’

De treintweet van Thierry Baudet is door zijn eigen achterban allang weer vergeten en vergeven. Dat blijkt wel uit een verslag van een FVD-aanhangersavond gisteren in Dordrecht. Zelfs de linkse ‘azijnbode’ De Volkskrant moest schoorvoetend toegeven dat FVD’ers niet in LPF-stemming zijn, maar het vizier inmiddels weer op andere issues hebben gericht.

Het is al decennia modieus om bij elk relletje rondom een rechtse partij te roepen dat hier nu eindelijk de bevreesde LPF-toestanden zijn uitgebroken: langdurig en chaotisch gekrakeel waardoor een hele partij zich in sneltreinvaart richting een politieke apocalyps beweegt. De doembeelden werden ook opgeroepen toen FVD-voorman Thierry Baudet ruim anderhalve week geleden zijn ‘treintweet’ online zette – over Marokkanen die in werkelijkheid conducteurs bleken te zijn.

Maar de aanhangers van Baudet blijken er niet door van hun stuk gebracht, gisteren in Dordrecht. Zelfs De Volkskrant moest concluderen dat er bijna geen kritiek meer was op de posting van de partijleider van het begin van deze maand. De linkse krant schrijft, ietwat verbaasd:

“In Dordrecht is Ruud de Kok (65) dezelfde mening toegedaan. ‘De tweet was niet juist’, zegt hij vooraf in de foyer van het chique Kunstmin, waar een harpspeelster de volgens Forum 750 gasten welkom heet. ‘Maar het wordt enorm uit z’n verband getrokken. Baudet heeft ook een verhaal dat eronder ligt. Dat er toch ook problemen zijn met Marokkanen.’ Dat vinden ook huisgenoten Yannick en Maarten, beide 22 jaar en studerend aan de ‘erg linkse’ Erasmus Universiteit. ‘Het is makkelijk punten scoren’, zegt Yannick over de reacties op Baudets tweet. Maarten: ‘Ik woon al mijn hele leven in Rotterdam. Het zijn wel de Turken en Marokkanen die op straat drugs staan te dealen.’”

De oplettende lezer had dat natuurlijk al gemerkt: als ragnarok was gearriveerd voor Forum voor Democratie, had de partij wel forser verloren dan slechts één zeteltje in de Maurice de Hond-peiling van afgelopen zondag.