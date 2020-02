FVD dropt vernietigende vragen in Brussel over subsidie voor EU-propaganda-podcast: ‘Oneigenlijk gebruik?!’

Forum voor Democratie laat het niet zomaar passeren dat de EU allerlei podcasts in Nederland steunt, mogelijk impliciet of expliciet in ruil voor positieve ‘coverage’ van het megalomane Europese project. In Brussel legt europarlementariër Derk Jan Eppink nu een paar vrij indringende vragen neer om de grootte van dit probleem in kaart te brengen.

Het begon met de podcast Betrouwbare bronnen, van politiek journalist Jaap Jansen en de christelijk-socialistische boostwitteraar Pieter Gerrir Kroeger. Het blijkt dus dat deze wekelijkse reclame voor een linkser Nederland wordt ondersteund met flink wat publiek geld: uit Brussel. Geen wonder dat het olijke duo Jansen en Kroeger dan ook gasten ontvangt die pleiten voor een hogere afdracht van ons land aan de EU. Even later bleek ook het praatprogrammaatje van Rob de Wijk flink wat financiële steun uit Brussel te krijgen.

Voor Forum voor Democratie is hiermee de maat vol, en is een pakket gepeperde vragen naar Brussel gestuurd. De FVD-voorman in Brussel, Derk Jan Eppink, wil de omvang van het probleem weten en wie er dus nog meer met z’n hand in de belastingsnoeppot van Europa gegrabbeld heeft. Waren het alleen Jaap Jansen en Rob de Wijk? Of zijn er nog maar subsidiesmikkelaars in dit land? En wat moeten ze eigenlijk precies doen om zo rijkelijk beloond te worden door de ivoren toren in Brussel?

Nou, mevrouw Van der Leyen en meneer Timmermans. We horen graag jullie antwoord! En nu niet gaan jokken, hè?