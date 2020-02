FVD-kopstukken pakken euro-Hitler Guy Verhofstadt aan: ‘Brullen, intimideren… hij bereikt jaren ’30-proporties!’

Bij toppolitici van Forum voor Democratie is het niet erg in de smaak gevallen dat de Belgische liberale europarlementariër meent om een Duitse partijgenoot uit te moeten maken voor hedendaagse Hitler. Sterker nog, zowel een europarlementariër als een senator van FVD lichten Verhofstadts doopceel en ontdekken: hij heeft zelf meer weg van nazi-dictator Adolf Hitler dan op het eerste gezicht zou lijken.

De Duitse liberale partij – FDP – is in nationale opspraak geraakt omdat ze in één deelstaat een minister-president kozen met steun van PVV-zusterpartij AfD. Dat was allemaal een soort nazi-machtsgreep, aldus de Belgische eurolover Guy Verhofstadt. De vergelijking is niet alleen onsmakelijk, aldus twee FVD-politici, maar ook nog eens onterecht en hypocriet. Europarlementariër Derk Jan Eppink, die voor zijn tijd bij FVD ook voor een Belgische conservatieve partij een tijdlang in Brussel zetelde, is al decennia bekend met de weinig zachtzinnige wijze waarop Verhofstadt opereert.

Eppink legt uit:

“Ik ken Verhofstadt nu al 25 jaar en we hebben een ‘jubileum’ van 25 jaar ruzie. Hij eist altijd macht voor het niveau waar hij zit. De methode-Verhofstadt: tieren, brullen en intimideren. Ik hoopte dat het minder zou worden met de jaren. Het tegendeel is geval, en hij bereikt nu jaren ’30 achtige proporties.”

Ook in de Eerste Kamer zijn de teksten van ‘Godwin-Guy’ gehoord, en wel door FVD-senator Bob van Pareren. Ook hij vindt dat Verhofstadt wel wat weg heeft van een klein Duits mannetje met een gek snorretje:

“Guy, I understand you like A.Hitler????”

Zo zie je dus maar weer: wat je zegt, ben je zelf. Met je Belgische bonbonbillekes door de helft.