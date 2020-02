Geert Wilders en Dion Graus willen minder, minder, minder walgelijke slachthuizen en doen aangifte: ‘Woedend!’

De rollen zijn eens omgedraaid. Zijn het normaalgesproken allerlei boze burgers die aangifte doen tegen PVV-leider Geert Wilders, is het ditmaal juist Wilders zélf die zich meldt op het politiebureau om een strafbaar feit te melden. Samen met fractiegenoot en dierenvriend Dion Graus pakken ze een slachthuis in IJsselstein aan dat varkens een beestachtig einde bezorgt. Ze willen gevangenisstraffen voor de dierenmishandelaars.

De werknemers van een slachthuis in IJsselstein kunnen uitzien naar een leventje zonder vleselijke lusten, maar vooral veel water en brood. Tenminste, dat is wat de lui te wachten staat als het aan PVV’ers Geert Wilders en Dion Graus ligt. Ze zijn zich kapotgeschrokken na een undercover-filmpje van de toko waar wordt getoond hoe varkens stelselmatig mishandeld worden voordat ze tot worsten en speklappen verwerkt worden. De twee doen aangifte bij de politie en eisen dat er gevangenisstraffen worden opgelegd voor iedereen die hier mee te maken had. RTV Utrecht:

“Ik ben woedend over wat ik gezien heb. Dierenmishandeling is onacceptabel. De daders mogen hier niet mee wegkomen en moeten keihard worden gestraft”, zegt Wilders. Uit de undercovervideo bleek dat de varkens in slachterij Westfort in IJsselstein worden geslagen, aan hun staart worden getrokken en worden opgejaagd. Tweede Kamerlid Dion Graus spreekt zich vaker uit tegen dierenmishandeling. Hij zegt: “Ik wil naast een levenslang houdverbod van dieren, ook een beroepsverbod en gevangenisstraffen voor de daders.”

De PVV’ers nemen duidelijk geen genoegen met de maatregelen die minister Schouten (Landbouw) al aankondigde. Zij wil vooralsnog alleen de slachtsnelheid omlaag brengen, zodat controleurs beter in de gaten kunnen houden wat er precies gebeurt in het horrorhuis in IJsselstein. Maar dat gaat Graus en Wilders dus niet ver genoeg.