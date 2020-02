Geert Wilders: ‘Ik heb een beter voorstel: laten we al die gekke D66’ers naar Afrika sturen!’

PVV-voorman Geert Wilders ziet het D66-idee helemaal niet zitten om Afrikaanse migranten naar Nederland te halen. Het plan is zó stupide, dat de oppositieleider liever heeft dat alle D66’ers zelf maar lekker het vliegtuig pakken naar Afrika. Dat is een “beter voorstel,” aldus Wilders.

Het plan van D66 om Afrika leeg te kopen qua goedkope arbeidskrachten die in Nederland voor het minimumloon dan een paar jaar rotklusjes mogen doen, en daarna weer naar de overkant van de Middelbare Zee getrapt worden, is vandaag niet bijster goed ontvangen. Linkse partijen vinden het harteloos voor de migranten, rechtse partijen voor de autochtone bevolking. Conclusie? Het D66-plan is harteloos naar iedereen. Maar ja, wat had je ook verwacht met een partij die geleid wordt door een heuse robot. Terminator-Rob schakelt niet alleen referenda uit, maar ook de gevoelens van zijn eigen partij. Hasta la vista!

Toch is het laatste woord over het onzalige immigratieplan nog niet gesproken. Al het is alleen maar omdat we het moeten blijven herinneren, om te onthouden hoe ongelooflijk kortzichtig zo’n partij als D66 is. En wellicht gaan er dan eens wat minder mensen op stemmen.

PVV-leider Wilders wil echter nog wachten totdat de electorale D66-bubbel knapt. Hij heeft de D66’ers liever gewoon helemaal weg. En daarvoor heeft hij een variant op het eigen plan van de Jettianen bedacht…

“Vervangingspolitiek. D66 wil nog meer Afrikanen naar Nederland halen. Die dan nooit meer weggaan. Knettergek en levensgevaarlijk. Ik heb een beter voorstel. Laten we al die gekke D66-ers naar Afrika sturen!”

Nou, wie regelt de vliegtuigen? Wel stikstof en CO2 compenseren, hoor! Anders wordt Rob verdrietig.