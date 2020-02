Geert Wilders: ‘Ik vertrek in 2030 als leider van de PVV, in de tussentijd zal ik nooit opgeven!’

Wildershaters kunnen beginnen met aftellen: het is bekendgeworden wanneer de roemruchte PVV-leider zich zal terugtrekken uit de Tweede Kamer. Eén nadeel: dat is nog wel een heleboel nachtjes slapen. Meer dan 3500, om precies te zijn.

Voor PVV-haters is een nieuwe tweet van Geert Wilders zowel goed nieuws als slecht nieuws. Goed, omdat Wilders eindelijk aankondigt dat hij de Nederlandse politiek zal gaan verlaten. Maar ook slecht nieuws voor hen, omdat hij bepaald geen haast maakt met zijn vertrek. Het zal pas in 2030 plaatsvinden, zo legt hij zijn volgers uit. Tot die tijd zal hij zich door niemand uit het ambt laten jagen, aldus luidt de geruststelling voor zijn fans. Geen fatwa, geen officier van justitie, en geen van zijn collega’s van politiek-correcte partijen. Wilders wil “overwinnen”, zo deelt hij mee:

“Ik zal overwinnen. En nooit opgeven. En niemand krijgt mij weg, geen premier, geen fatwa, geen officier, geen minister en geen rechter. Ik zal de beste partij van Nederland – de PVV – nog 10 jaar in de TK aanvoeren en opkomen voor ons land en onze eigen mensen!”

Over tien jaar is het 2030. Als Geert Wilders daadwerkelijk voet bij stuk houdt en pas dan met pensioen gaat, is hij voor Nederlandse begrippen ongebruikelijk lang partijleider geweest. Zelfs Mark Rutte zit er “nog” maar 14 jaar en lijkt inmiddels z’n uiterste houdbaarheidsdatum te bereiken. In 2030 heeft Wilders de PVV maar liefst 25 jaar geleid – een kwart eeuw. Als hij dat volhoudt, is dat vrijwel ongeëvenaard.

Daarnaast: in 2030 is Wilders 66 jaar oud. Hij zal dan in totaal 32 jaar deel hebben uitgemaakt van de Tweede Kamer en is daarmee één van de langstzittende Kamerleden in de recente geschiedenis. Zelfs Bas van der Vlies (SGP) hield het in de jaren ’80, ’90 en ’00 in totaal maar 29 jaar vol.

Het enige wat Wilders nu nog rest is de daad bij het woord te voegen. Maar of dat gaat lukken, weten we dus pas over een dik decennium. Eén ding is in ieder geval duidelijk: wie wacht op de dag dat Geert Wilders voor het laatst de deur van zijn kantoor in de Tweede Kamer achter zich dichttrekt, moet flink wat geduld hebben…