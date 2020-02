Geert Wilders kiest de kant van de moorkoppen, tégen taalschoonmaak HEMA: “Krijg de rambam!”

Volgens PVV-leider Geert Wilders zijn en blijven het nu eenmaal “moorkoppen”, de stukjes met slagroom gevuld gebak met een chocoladetoup. De oppositievoorman is het totaal oneens met de taalvernieuwing die warenhuis HEMA nu doorvoert en de lekkernijen aanduidt als ‘chocoladekoppen’.

Gisteren was weer eens een grote overwinning voor het social justice warriors-apparaat van Nederland. Nadat ze eerst een bakker uit Monster zover hadden gekregen dat hij z’n moorkoppen wegens racisme ging hernoemen, zo volgde al snel het prestigieuze warenhuis HEMA. Chocoladebollen zijn de nieuwe name of the game, want moorkoppen zijn zo ontzettend racistisch. Dat is helemaal sneu voor… precies helemaal niemand die zich nog associeert met de Moren, een volk dat verloren is gegaan in de tijd.

Maar ja, je kan nooit politiekcorrect genoeg zijn, dus hup: moorkoppen worden chocoladebollen en we maken onszelf wijs dat Nederland daarmee weer een stukje mooier is geworden. Heel fijn voor iedereen met een aangeboren deugreflex.

Iemand die zo’n dwangmatige beweging niet heeft, is uiteraard PVV-fractievoorzitter Geert Wilders. Die ergert zich groen en geel aan de nieuwe naam van de bruine bol. Op social media pakt het Tweede Kamerlid dan ook flink uit tegen de nieuwe naam van de lekkernij – én tegen de naamgever:

“Het is en blijft een Moorkop. Krijg de rambam Hema!”

Zo. Dat voor eens en altijd duidelijk mag zijn waar Wilders staat in de moorkoppenopstand van 2020.