Geert Wilders na eerste coronageval in Nederland: minder, minder, minder Italianen in Nederland!

Nu het coronavirus ook Nederland heeft bereikt, is vandaag een politieke paniekstorm te verwachten. PVV-voorman Geert Wilders bijt het spits af en neemt een pauze van het bashen van Marokkanen. Hij richt z’n pijlen voorlopig op hun noordoosterburen: de Italianen. Wat de oppositieleider betreft gaat vandaag de grens nog dicht voor deze Europese bevolkingsgroep.

China blijft de wereldwijde brandhaard van het coronavirus, maar Italië is de Europese koploper. Honderden Italianen zijn besmet met de dodelijke ziekte, en her en der zijn zelfs al wat mensen overleden. Israël neemt het zekere voor het onzekere en sluit daarom de grenzen voor Italianen. PVV-leider Geert Wilders ziet in de enige joodse natiestaat ter wereld wel vaker een voorbeeld, en doet dat ook nu. Hij vraagt zich hardop af waarom Nederland niet hetzelfde beleid kan voeren:

“Waarom doen wij dat niet?

Waarom laten wij alles en iedereen uit alle landen wat het virus al is uitgebroken zomaar toe?”

Marokkanen, moslims in het algemeen en wellicht zelfs EU-werknemers halen opgelucht adem: eindelijk heeft de PVV-leider een nieuw doelwit gekozen. Voor even, althans, zijn de Italianen de boeman in plaats van zij die naar het oosten bidden of uit de Maghreb of Belgische ivoren torens afkomstig zijn.

Het antwoord op de vraag van Wilders – waarom wij dat niet doen – ligt overigens besloten in Europese afspraken. Grenzen worden in Europa niet gesloten, want wij zijn allemaal one big happy family met onze blauwe vlag met twaalf gele sterren. Althans, dat is de eenheid die Brussel graag wil dat wij met z’n allen uitstralen. Dus als één lid van de Europese familie staat te hoesten en proesten vanwege het coronavirus, dan hebben wij allemaal last van onze longen. Solidariteit in de EU, noemen ze dat! Mooi, hè? Hmpf.