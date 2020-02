GroenLinks-europarlementariër Kim raaskaalt er op los: ‘EU-landen geven baarbonussen voor meer witte kinderen!’

GroenLinks-europarlementariër Kim van Sparrentak heeft een behoorlijk bizar filmpje opgenomen om haar partij te promoten. Ze beweert, zonder bewijs aan te leveren, dat er in heel Europa een “backlash” tegen vrouwenrechten aan de gang zou zijn. Overal zou je horen dat vrouwen weer achter het aanrecht moeten. Uh, waar dan?

Er is een backlash gaande tegen vrouwenrechten in heel Europa. En hoewel dat de Europese Commissie dit erkent zijn er concrete oplossingen nodig. Daarom is het ontzettend belangrijk je stem te laten horen tijdens Internationale Vrouwendag op 8 maart. Feminisme is onomkeerbaar. pic.twitter.com/JO1uG7IJqs — Kim van Sparrentak (@kimvsparrentak) February 13, 2020

Ik zal de laatste zijn om te ontkennen dat de ruk naar populistisch rechts (zoals te zien in Polen en Hongarije) één grote zegetocht voor vrouwenrechten is. Met name in Polen wordt er flink en ridicuul getradlarpt door de regering.

Maar dat is een verhaal voor een andere keer, want vandaag – lieve kijkbuiskinderen – moeten we het even hebben over de bak bagger die GroenLinks-europarlementariër Kim van Sparrentak via haar Twittervideo’s over ons uitstort. Ze beweert dat Europa een continent vol vrouwenhaat aan het worden is. En komt dan met voorbeelden aan die ontleend lijken aan haar eigen fantasie in plaats van de werkelijkheid. “Veel landen” zouden baarbonussen geven voor nieuwe kinderen van “witte” ouders.

Ook hoor je dat vrouwen weer achter het aanrecht moeten. Heeft u dat ook gehoord? Ik in ieder geval niet. De enige aanwijziging van wáár al die ellende dan zal plaatsvinden is een uiterst vaag “overal in Europa.” Oké dan.

Voormalig PVV-europarlementariër Lucas Hartong verwijst het hallucinante tekstje naar het rijk der fabelen:

“Ik beken: moest eerst even opzoeken wie dit is. Ze is van GroenLinks in het EP en bazelt er lustig op los. Kim hoor je niet over de rechten van echt onderdrukte vrouwen: die in Iran en Irak bijvoorbeeld. Zitten al eeuwen onder het patriarchale islamjuk. Met je witte baarbonus.”

Ook Paul van der Bas, oud-DDS-redacteur en Metro-columnist, vindt dat de ronkende spreektekst van Van Sparrentak kant noch wal raakt:

“Hoor je in Nederland “steeds meer geluiden” dat vrouwen “achter het aanrecht moeten”? En kennelijk zijn in “heel veel” Europese landen “baarbonussen” om meer “witte kinderen” geboren te laten worden? Welke landen? En er zijn “meer genders” dan man/vrouw? Welke dan? Zoveel vragen.”

Mevrouw Kim is inmiddels zelf alweer door naar het volgende prangende issue: zonder context seksuele voorlichting geven. Dus.