Haatmoskeemuppet Taheri: ‘Vrouwen geen hand geven past bij Nederlandse waarden… Wij zijn deel van de samenleving!’

Abdelhamid Taheri, voormalig bestuursvoorzitter van de radicale salafistische As-Soennahmoskee, heeft vandaag in de Tweede Kamer zijn absurde visie op wat Nederlandse waarden zijn gedeeld. Het hoort bij de Nederlandse waarden om vrouwen geen hand te geven, zegt hij. Dat maakt dat hij en zijn radicale religievriendjes wel degelijk onderdeel zijn van de Nederlandse samenleving, vindt Taheri.

Taheri vindt dat een man het recht heeft een vrouw geen hand te geven. Past heus bij Nederlandse waarden. “Ook wij maken deel uit van de Nederlandse samenleving.” #pocobTK — Niels Rigter (@Nielsrigter) February 17, 2020

Vanmiddag in de Tweede Kamer was weer eens een goede commercial voor het atheïsme te beluisteren. Die werd ingesproken door niemand minder dan Abdelhamid Taheri, de voormalige baas van de As-Soenah haatmoskee, bekend van menig islamitisch radicaal-religieus akkefietje. De moskee had er lustig haat op losgezaaid, onder andere door filmpjes op de website te zetten waarin werd opgeroepen om vrouwen binnen te houden en ze te te kleineren. Zo zijn ze praktisch niet meer dan het slaafje van hun eigen man, en mogen ze zonder begeleiding niet eens het huis verlaten. En wanneer dat dan toch gebeurt, uiteraard dan zwaar gesluierd en verkleed als Michelin-mannetje.

Aldus het relaas van Taheri bij de parlementaire enquêtecommissie naar de ongewenste invloed van het buitenland op Nederlandse moskeeën. Taheri’s clubje heeft geld aangenomen uit Koeweit, maar ontkent dat de quasi-kalifaatregering van dat land de Haagse moskee in hun inktzwarte tentakels heeft geprobeerd te krijgen.

Of dat überhaupt nodig was, is een tweede. Want zelfs al heeft Koeweit niets te maken met de haathut in Den Haag, dan nog worden er de meest verderfelijke dingen gezegd. Taheri gaf daar vanmiddag in de Tweede Kamer al voldoende voorbeelden van. Zo mogen vrouwen gekleineerd worden door ze geen hand te geven, wordt met droge ogen een Nederlandse waarde genoemd en vindt Taheri de quasi ISIS-prediker ook dat hij onderdeel uitmaakt van de Nederlandse samenleving. Ja, lach maar. Deze baarddragende pipo meende het serieus.

Dus zoals ik al zei: betere reclame kan het atheïsme zich niet wensen. Als dit de vrienden van de islam zijn, heeft dat geloof geen vijanden meer nodig.