Haha! Klaagzieke Sylvana Simons in haar hemd gezet: er ís al veel aandacht voor slavernij in lesmateriaal

Al jaren zijn lui als Sylvana Simons, Tunahan Kuzu en Jerry Afriyie in de weer om een revolutie in ons onderwijs te prediken. Ze willen dat het lesmateriaal ‘gedekoloniseerd’ wordt. Er zou nauwelijks aandacht zijn voor kolonialisme en slavernij. Onderzoekers maken vandaag gehakt van de stelling: er is echt rúím voldoende aandacht voor die zaken. Dat ze zouden worden ‘verzwegen’ is grote onzin.

Daar sta je dan, met je goede linkse, woke-, activistische, dekolonialistische, intersectionele gedrag. Een beetje een jarenlange campagne te voeren om het Nederlandse onderwijs te ‘dekoloniseren’. Kinderen in Nederland zouden dankzij het geschiedenisonderwijs zogenaamd alleen aangeleerd krijgen dat ons land fantastische dingen heeft gedaan door de eeuwen heen. Maar geen enkele aandacht voor de zwarte bladzijden. Voor een zeevarend westers land als Nederland zijn dat natuurlijk kolonialisme en slavernij. Compleet verzwegen door die witte nationalistische Nederlandse geschiedenisboeken! Wat een schandaal!

Tot zover de Sylvana Simons-talking points. Want zoals wel vaker wanneer we die feitvrije radicaal-linkse ‘gut feelings‘ onder de loep nemen blijkt er in de praktijk dus geen sodemieter van te kloppen. Er is in Nederland juist veel aandacht voor kolonialisme en slavernij. Zelfs nog meer dan voor de holocaust, die toch een stuk “verser” in het collectieve geheugen ligt.

En fin:

“In het voortgezet onderwijs wordt bij geschiedenis veel aandacht besteed aan slavernij en kolonialisme. Die conclusie trekt het Historisch Nieuwsblad uit een onderzoek naar schoolboeken voor het vak geschiedenis. Er werden door het geschiedenismagazine zeven lesmethoden onderzocht voor vmbo, havo en vwo. Daaruit kwam naar voren dat 9 procent van de lesstof gaat over kolonialisme en 4 procent over slavernij. Dat laatste is dubbel zoveel als de aandacht voor de Holocaust, waar 2 procent van de lesstof over gaat.”

Nu wachten tot BIJ1, Kick Out Zwarte Piet, DENK, de Grauwe Eeuw en al die andere twijfelachtige progressieve clubjes excuses gaan maken voor de onzin die ze jarenlang verspreid hebben. Toe maar hoor, jongens. Ik wacht wel!