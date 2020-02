Haha: Peter R. de Vries heeft meltdown omdat Facebook geen parodie-accounts gaat verwijderen: ‘Cybercrime!’

Schnabbelguru Peter R. de Vries is dit weekend volkomen door het lint gegaan, omdat – anders dan hij zelf – Facebook nog over enige humor blijkt te beschikken. Parodie-accounts op Instagram worden niet verwijderd, en dat zit de RTL Boulevard-expert toch dwars. Hij spreekt van doolhoven en cybercrime en klaagt zich tien slagen in de rondte.

Het weekend van Peter R. de Vries was al verpest voordat het goed en wel begonnen was. Afgelopen vrijdagmiddag kreeg Peters smoezelige advocatenkantoortje een brief van Facebook Nederland. Peter had geklaagd over het feit dat op Instagram allerlei lui een grappig bedoeld account hadden aangemaakt met de beeltenis van de bijklussende misdaadverslaggever. Naar mate zijn zichtbaarheid in talkshows toenam, nam zijn humor af en zijn zuurgehalte weer toe. Dus Peter kon er niet om lachen dat Facebook Nederland hem beleefd vertelde dat ze geen accounts gingen verwijderen.

Peter was BOOS:

“Facebook Nederland een keurige brief gestuurd over de vele nep-Instagramsaccounts op mijn naam. Puur bedrog. Of ze die weg willen halen. Dan krijg je volledig ‘anonieme’ afpoeierbrief terug. Ze doen niets. Pfff… dit bevestigt het weer: Facebook faciliteert cybercrime!”

De eeuwige talkshowgast heeft dus het hele weekend met een bokkepruik rondgelopen, want vanmiddag was Peter nog steeds bezig met Facebook te trashtwitteren. Ditmaal had hij zichzelf heel theatraal tot ‘gedupeerde’ omgedoopt en klaagde hij dat de brief via Polen was gestuurd. Want dan weet je het wel, hoor. Dus bozige Peter opnieuw:

“Afgelopen week een brief gekregen van Facebook Netherlands, omdat ik klaagde over groot aantal nep-accounts op Instagram op mijn naam. Facebook poeierde af en doet niks. Zie nu ook dat de brief niet uit Nederland komt, maar uit Warschau. Facebook is een doolhof voor gedupeerden.”

U snapt: het is heel zwaar om Peter R. de Vries te zijn. Niet alleen kan je niet lachen om parodie-accounts, maar ook begin je te stampvoeten als je niet onmiddellijk een aangetekende brief en een ontbijtje op bed terug krijgt van Mark Zuckerberg himself als je zijn firma een gepikeerde brief stuurt. Het is toch ook allemaal wat, hè!