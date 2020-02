Harteloos bejaardentehuis gaat ouderen in de kou zetten voor het klimaat: ‘Neem maar een fleecedeken!’

Ouderen in een verzorgingstehuis in Rosmalen dreigen letterlijk en figuurlijk in de kou te worden gezet door de leiding van de zorginstelling. Om energie te besparen en het klimaat te redden, worden er verwarmingen uitgezet. Wie daar een probleem mee heeft, komt maar een fleecedekentje ophalen, zo verkondigt het tehuis. Vanuit de politiek volgen geschrokken reacties.

Zijn verzorgingstehuizen volwaardige plaatsen waar ouderen van dagen van een verdiende comfortabele oude dag kunnen genieten? Of zijn het eigenlijk veredelde vuilnisbelten waar mensen gewoon worden weggegooid nadat ze hulpbehoevend zijn geworden? Het lijkt bij seniorencomplex Vivent in Rosmalen meer op het laatste. Ouderen hebben het veel eerder koud dan jongeren, maar toch worden daar rücksichtlos de verwarmingen dichtgedraaid. Voor het milieu, zo kondigt de club aan in affiches die zijn opgehangen in het Noord-Brabantse verzorgingshuis.

En voor wie de temperaturen te laag worden, worden er fleecedekentjes uitgedeeld op een zevental locaties. Verder moeten de senioren vooral niet zeuren en vooral meedoen aan de laatste klimaatmodegrillen, en daarmee basta:

De PVV reageert verontwaardigd en ontzet op het affiche, voor wat kennelijk deel uitmaakt van één of andere macabere wedstrijd. Kamerlid Fleur Agema laat er virtuele tranen voor vloeien:

“Hoogbejaarden, die het vaak kouder hebben, moeten maar een fleecedeken gebruiken want de zorginstelling draait de temperatuur omlaag. Want CO2. Onze alleroudsten in de kou ipv behaaglijk warm om een gekte. Ik huil”

Fijn land weer hoor.