Heerlijk “neutrale” NPO-bobo voert campagne tegen FVD-coalitie in Brabant: ‘Trap er niet in!’

Kijk, daar betalen we nu de salarissen van de NPO-bobo’s voor: zodat ze openlijk campagne kunnen voeren tegen democratisch gekozen politieke partijen. En met hun subsidiemedia andere partijen onder druk kunnen zetten. Mooi, man.

Wellicht kent u Jan Slagter nog wel: de baas van bejaardenomroep MAX. Die een jaar of vier geleden ‘politieke inmenging’ wel héél erg letterlijk nam door knus te zijn met SP-frontvrouw Lilian Marijnissen.

Maar Jan Slagter lijkt klaar met de SP, en richt zich nu op het CDA. Zijn mediamegafoon, hem aangereikt dankzij alle subsidie voor z’n ouderenomroepje, gebruikt hij om de formatie van het provinciebestuur in Brabant te beïnvloeden. Slagter vindt het niet kunnen dat de christendemocraten daar in het coalitiebootje dreigen te stappen met Forum voor Democratie. Slagter waarschuwt voor een herhaling van de geschiedenis en haalt zelfs verzetsicoon Hannie van Leeuwen van stal, die in 2010 zich uitsprak tegen regeren met gedoogsteun van de PVV.

Het Hilversumse baasje heeft behoorlijk wat noten op zijn zang:

“Luister naar wat Hannie van Leeuwen te zeggen had op het CDA congres 2010. Zij was toen tegen de gedoogconstructie met de PVV. CDA Brabant en Heerma luistert u mee? De geschiedenis herhaalt zich en het CDA trapt er weer in.”

Ook zegt hij tegen een twitteraar dat hij het eens met de stelling is dat CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma zogenaamd “gevaarlijker is dan extreem-rechts.”

Toptijd, dus, die neutrale NPO-journalistiek. Zelfs de omroepen die geen bepaalde zuil of politieke richting hebben meegekregen bij de oprichting, zoals MAX, buigen eenmaal in het publieke bestel zwaar af naar links. Bedankt, Jan Slagter!